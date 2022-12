Le stockage chiffré sur le cloud Proton obtient des applications mobiles dédiées

Proton, une startup spécialisée dans la protection de la vie privée, surtout connue pour son service de courrier électronique chiffré Proton Mail, vient d’annoncer que son service de stockage sur le cloud chiffré de bout en bout est disponible dès aujourd’hui sous forme d’application mobile.

Proton Drive a été officiellement lancé en septembre dernier, mais il lui manquait un élément clé : une application mobile. Il existe enfin des applications iOS et Android pour le service de stockage sécurisé sur le cloud. Le chiffrement de bout en bout de Proton Drive garantit que seuls l’utilisateur et les personnes avec lesquelles il partage des fichiers peuvent y accéder — pas même Proton lui-même ne peut accéder aux données sans votre permission.

Avec l’application Proton Drive, vous pouvez désormais accéder à la plateforme de stockage de fichiers chiffrés sur votre iPhone ou votre smartphone Android. Cela signifie que vous pouvez désormais profiter de tous les avantages offerts par Proton Drive, comme le chiffrement de bout en bout de tous vos fichiers et de leurs métadonnées respectives, ce qui vous garantit que vous, et vous seul, avez accès à vos fichiers.

L’application mobile de Proton Drive présente également des caractéristiques uniques, par rapport à l’expérience en ligne. Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez saisir un code PIN qui chiffrera tous les fichiers Drive que vous avez stockés localement sur votre appareil, afin que personne ne puisse y accéder sans connaître ce code PIN. Vous pouvez également partager des fichiers en toute sécurité avec d’autres personnes, même si elles n’ont pas de compte Proton — ces amis peuvent télécharger des fichiers depuis un environnement chiffré.

Si vous cherchez une alternative sécurisée à l’application Google Drive sur votre smartphone, c’est peut-être la solution. Téléchargez-la dès maintenant sur l’App Store d’Apple ou le Google Play Store. L’entreprise travaille encore sur un client Windows, qui devrait être disponible en version bêta « sous peu », suivi d’une version Mac.

Une version gratuite

La version gratuite de Proton Drive offre 1 Go de stockage sur le cloud gratuit, qui peut être mis à niveau vers 200 Go de stockage pour 3,99 euros par mois en tant qu’abonnement autonome, ou 500 Go depuis le plan Proton Unlimited pour 9,99 euros par mois, qui comprend également Proton Mail, Proton Calendar et Proton VPN. Il n’y a pas de limite à la taille des fichiers.

Et comme Proton est basé en Suisse, la société affirme que Proton Drive ne relève pas de la juridiction des États-Unis et de l’Union européenne et n’est pas soumis aux accords de partage de renseignements tels que Five Eyes ou Fourteen Eyes. La Constitution suisse comprend des dispositions relatives au traitement des données (article 13), mais il convient de noter que certaines lois suisses ne s’appliquent qu’aux résidents suisses. D’autres mesures de protection de la vie privée, telles que la loi suisse révisée sur la protection des données (LPD révisée), peuvent toutefois offrir certaines protections aux personnes vivant en dehors de la Suisse.