Le gestionnaire de mots de passe de Google arrive sur Chrome pour Android

La concurrence principale vient d’Apple, qui se tourne également vers un avenir sans mot de passe, et bien que la révolution soit construite à l’aide de la même technologie, on ne sait toujours pas comment les utilisateurs pourront transférer les mots de passe d’un appareil iOS à un appareil Android (et vice versa), ce qui risque de bloquer les utilisateurs dans un système d’exploitation jusqu’à ce qu’une solution simple soit détaillée.

Dans le but de simplifier la gestion des mots de passe et de faciliter la mise en évidence des mots de passe compromis, l’interface suit un parcours analogue à celui de l’interface passwords.google.com, qui pourra être protégée par des éléments biométriques tels que l’empreinte digitale.

La vérification des mots de passe enregistrés va également devenir beaucoup plus facile, grâce au nouveau menu situé dans le menu Paramètres de Chrome, plutôt que dans Google > Gérer votre compte Google > Sécurité > Gestionnaire de mots de passe, dans l’application Paramètres. Cela donnera à la plateforme une longueur d’avance sur Apple, où les mots de passe sont accessibles depuis un certain nombre de sous-menus dans l’application Paramètres.