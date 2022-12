by

Apple aurait vendu plus de 4 millions d’AirPods Pro 2 en un peu plus d’une semaine

Si vous pensiez que la domination écrasante d’Apple sur le marché mondial des smartwatches « haut de gamme » entre juillet et septembre 2022 était impressionnante (ce qui était absolument le cas), préparez-vous à vous faire époustoufler (à nouveau) par les derniers chiffres trimestriels de ventes de véritables écouteurs sans fil.

Ces chiffres ne sont pas du tout remarquables dans l’ensemble, ajoutant un maigre 6 % aux 72,2 millions d’unités expédiées au troisième trimestre 2021, mais la croissance de 34 % d’Apple d’une année sur l’autre est une réalisation assez étonnante… rendue presque entièrement possible par un nouveau produit.

C’est vrai, les AirPods Pro de seconde génération que de nombreux fans inconditionnels de l’entreprise attendaient depuis deux bonnes années n’ont eu besoin que de 8 jours pour consolider et étendre l’avance mondiale de leurs fabricants sur le grand rival Samsung.

L’écart entre le numéro un et le numéro deux des écouteurs entièrement sans-fil s’élève désormais à plus de 16 millions d’unités (!!!) et à 21,3 % de part de marché, les AirPods Pro 2 représentant apparemment à eux seuls 4,2 millions d’expéditions au cours du troisième trimestre de cette année.

C’est du moins ce qu’indiquent les dernières estimations de Canalys, et étant donné que les nouveaux écouteurs antibruit d’Apple ont été dévoilés le 7 septembre et commercialisés le 23 septembre, les leaders du secteur ont réussi à écouler en moyenne plus d’un demi-million d’unités AirPods Pro 2 par jour jusqu’à la fin du mois.

En revanche, les Galaxy Buds 2 Pro ont vu le jour en août et, au lieu d’augmenter la part de marché de Samsung, ils ont provoqué une baisse des ventes par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, se révélant ainsi clairement beaucoup moins populaires que les Galaxy Buds 2 non Pro.

boAt, le petit nouveau sur le podium

Pour ce que cela vaut, le médaillé d’argent du marché a réussi à améliorer ses chiffres par rapport au deuxième trimestre 2022, même si cette progression n’est rien à côté de celle d’Apple, qui est passé d’une part de 27,8 % du gâteau et de 17,5 millions d’unités vendues à 30,9 % et 23,8 millions.

Plus loin dans le tableau des fabricants, Xiaomi a glissé de la troisième à la quatrième place, étant dépassé par une marque basée en Inde appelée boAt qui n’est pas exactement très importante en dehors de son pays, ce qui souligne parfaitement la taille et l’importance dudit marché local à l’heure actuelle.

Pour ce qui est du quatrième trimestre et au-delà, les « pressions macroéconomiques » ressenties dans de nombreux segments de l’industrie de l’électronique grand public devraient obliger la plupart des grandes marques à maintenir des prix bas et à recourir à des « remises agressives » pour essayer de « maintenir les niveaux d’expédition », ce qui ressemble… au rêve éveillé du chasseur de bonnes affaires.