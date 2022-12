Facebook Dating va scanner votre visage grâce à l’IA pour confirmer votre âge

Facebook a fait son entrée sur le marché des rencontres numériques en 2019 avec le lancement de son produit Facebook Dating, une plateforme qui reste disponible pour les adultes qui souhaitent trouver un partenaire. Comme prévu, les mineurs ne sont pas autorisés sur la plateforme, mais comme pour tout réseau social, une simple règle ne suffit pas à empêcher les adolescents de s’inscrire. Meta a annoncé son intention d’exploiter la technologie d’intelligence artificielle existante pour aider à trouver de manière proactive les mineurs et à les exclure de la plateforme.

Meta n’est pas étranger à l’utilisation de l’intelligence artificielle comme outil de modération de contenu, de réduction de l’intimidation, et même de vérification de l’âge déclaré d’une personne.

En juin 2022, Instagram — la plateforme de partage d’images appartenant à Meta — a annoncé son intention de tester le balayage facial par l’IA dans le but de repérer les utilisateurs qui pourraient mentir sur leur âge. Cette option de vérification de l’âge a été lancée en partenariat avec Yoti, qui travaille à nouveau avec Meta sur cette dernière expansion de la vérification de l’âge basée sur l’IA, cette fois sur Facebook Dating.

Dans un article de blog, Meta a déclaré qu’elle utiliserait la société de vérification d’âge Yoti pour s’assurer que les utilisateurs de Facebook Dating ont au moins 18 ans.

Il s’agit d’un test aux États-Unis pour le moment, et il semble que cela fonctionnera essentiellement de la même manière que la vérification de l’âge sur Instagram. Plusieurs options de vérification seront proposées, dont l’une consiste à partager un selfie vidéo qui sera analysé par la technologie de Yoti pour estimer l’âge de l’utilisateur. Il s’agit d’une alternative au téléchargement d’une copie de la carte d’identité.

Un meilleur engagement

Meta note que tout le monde n’a pas accès à une pièce d’identité avec photo qu’il peut télécharger — et, bien sûr, tout le monde ne veut pas fournir à l’entreprise une copie de documents aussi sensibles. Selon Meta, le test d’Instagram a donné lieu à un nombre nettement plus élevé d’utilisateurs s’engageant dans la vérification de l’âge par rapport à la fourniture d’une copie d’une carte d’identité. De plus, l’entreprise affirme avoir empêché 98 % des adolescents de moins de 18 ans de modifier l’âge de leur profil à plus de 18 ans.

Selon un livre blanc publié par Yoti, sa technologie est très précise lorsqu’il s’agit d’estimer l’âge d’un jeune utilisateur. En outre, la société aborde les problèmes de confidentialité que soulève cette technologie, en précisant que son système ne peut pas identifier un utilisateur de Facebook à partir du selfie qu’il partage et que les données sont supprimées juste après le processus de vérification.