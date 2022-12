Amazon et Apple reprendraient la publicité sur Twitter

Twitter aurait réussi à courtiser à nouveau deux de ses plus grands partenaires publicitaires, Apple et Amazon, marquant ainsi une fin heureuse à la saga de l’exode massif des annonceurs au cours des dernières semaines. Au cours du weekend, le PDG de Twitter, Elon Musk, s’est exprimé franchement lors d’une session audio en direct de Spaces, et a révélé qu’Apple avait « pleinement repris » sa publicité sur la plateforme.

Cet aveu est intervenu quelques jours seulement après que Musk a tweeté qu’Apple avait principalement interrompu ses activités publicitaires sur Twitter. Cette déclaration s’est rapidement transformée en une tirade contre la « taxe » App Store d’Apple, Musk affirmant qu’Apple menaçait la distribution de Twitter depuis l’App Store. Cela ne s’est toutefois pas produit, ce qui a également privé le monde de voir le mythique téléphone dont Musk était le fer de lance.

Cependant, Musk aurait rencontré le PDG d’Apple, Tim Cook, plus tard dans la semaine, et aurait apaisé les relations entre les deux entreprises. Selon le Washington Post, Apple a été le plus gros dépensier publicitaire de Twitter au premier trimestre, et a contribué à hauteur de 4 % aux revenus nets de l’entreprise.

La société aurait versé 48 millions de dollars au premier trimestre 2022 pour la publicité de ses produits et services sur Twitter. Mais Apple n’était pas le seul annonceur à gros budget à jouer la sécurité sur Twitter, car Amazon aurait également reconsidéré sa position.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp

Zoe Schiffer, de Platformer, a tweeté qu’Amazon prévoyait de reprendre son activité publicitaire sur Twitter, et qu’elle avait mis de côté une réserve de liquidités d’environ 100 millions de dollars de dépenses publicitaires par an. Reuters rapporte qu’Amazon n’a en fait jamais interrompu ses activités publicitaires sur Twitter. Twitter s’efforce de reconquérir ses gros clients publicitaires et, pour ce faire, propose une augmentation de valeur de 100 %.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022