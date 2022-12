Apple pourrait transférer une partie de la production d’iPad de la Chine vers l’Inde

Apple aurait l’intention de transférer une partie de la production de l’iPad hors de Chine et de l’assembler en Inde. Citant des sources proches du gouvernement indien, CNBC rapporte que les discussions sont actuellement en cours avec des représentants du gouvernement, mais que rien n’a encore été finalisé. Cette décision n’est pas surprenante, car Apple a lentement déplacé la production de Mac, d’iPad et d’iPhone vers d’autres pays comme l’Inde et le Vietnam au cours des dernières années en raison de problèmes d’approvisionnement et de facteurs géopolitiques.

Il y a quelques jours, le Wall Street Journal a également rapporté qu’Apple avait « accéléré ses plans pour déplacer une partie de sa production en dehors de la Chine », l’Inde et le Vietnam étant les cibles principales. L’objectif principal était de réduire sa dépendance à l’égard de Foxconn, le principal partenaire d’assemblage d’Apple, qui reste fermement implanté en Chine. Les récentes manifestations violentes dans la plus grande usine de Foxconn en Chine, qui ont fortement perturbé la production, ainsi que les liens géopolitiques tendus entre les États-Unis et la Chine, sont cités comme les principales raisons pour lesquelles Apple diversifie sa production sur d’autres marchés comme l’Inde.

Cependant, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de projets de production d’iPad en dehors de la Chine. En novembre 2020, nous avons tendu qu’Apple a demandé à son principal fournisseur de déplacer une petite partie de la production d’iPad et de MacBook hors de Chine, et Foxconn aurait accepté en investissant 270 millions de dollars dans la construction d’une usine de production au Vietnam. En janvier 2021, Nikkei Asia a rapporté qu’Apple transférait une part importante de la production d’iPad au Vietnam.

Apple a commencé à assembler des iPhone en Inde en 2017, l’iPhone SE étant son premier. En 2020, Apple a commencé à fabriquer l’iPhone 11 en Inde, marquant la première fois qu’un smartphone haut de gamme d’Apple sortait d’une chaîne de montage indienne. Un autre jalon a été atteint avec l’iPhone 14 en 2022, qui était la première fois qu’Apple a commencé à fabriquer un nouvel iPhone en Inde dans la même année civile que son lancement.

Outre la fabrication d’un iPhone de la génération actuelle par Foxconn en Inde, Apple a également diversifié son portefeuille de fabricants sous contrat dans le pays en transférant certaines commandes à Pegatron, rapporte Bloomberg. Foxconn, quant à lui, a quadruplé ses effectifs en Inde pour faire face à la pénurie d’iPhone.

L’Inde, terre d’accueil d’Apple

Selon un rapport de Reuters, JP Morgan estime qu’Apple transférera près de 25 % de la production d’iPhone en Inde d’ici 2025. Quant à l’iPad et à l’Apple Watch, le Vietnam devrait s’emparer de 20 % du volume de production net. L’entreprise envisage également la Malaisie et les États-Unis comme sites de production possibles.

Apple se méfierait des ruptures d’approvisionnement causées par les problèmes liés au COVID-19 en Chine, qui ont déjà fait dérailler la disponibilité de l’iPhone 14 Pro sur le marché. Cependant, la Chine continuera d’être un acteur majeur dans les opérations de conception et de fabrication d’Apple. Une main-d’œuvre bon marché, associée à la disponibilité de talents et de canaux établis qui convertissent les plans de produits en plans d’assemblage, font de la Chine le seul endroit où la fabrication restera concentrée dans un avenir prévisible.