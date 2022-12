Vous pourriez bientôt voir les films et séries TV Netflix avant tout le monde

Si vous aimez l’idée de voir les films et les séries TV Netflix avant qu’ils ne soient présentés au public, alors vous voudrez faire partie du Netflix Preview Club : un groupe d’abonnés qui peuvent voir le contenu en avance en échange de critiques et de commentaires.

Selon le Wall Street Journal, le club ouvre ses portes plus largement. Environ 2 000 personnes sont actuellement enrôlées, mais ce chiffre devrait passer à des dizaines de milliers au début de l’année 2023, choisies dans le monde entier.

« Netflix s’efforce de faire en sorte que chaque dollar dépensé en contenu génère le plus haut niveau d’attention et d’engagement de la part de ses 223 millions d’abonnés dans le monde, et ce alors que les diffuseurs examinent de plus près les dépenses de contenu et se concentrent davantage sur la rentabilité », peut-on lire dans le rapport du WSJ.

L’existence du Netflix Preview Club a été révélée par Variety. La pratique consistant à obtenir des réactions précoces sur des films et des séries TV n’est bien sûr pas nouvelle, mais il semble que Netflix souhaite étendre son propre système.

Apparemment, davantage d’humour a été ajouté au film de Netflix Don’t Look Up, sorti en 2021, sur la base des premiers commentaires du public. Il a ensuite battu des records d’heures de visionnage hebdomadaire sur le service de streaming, et a également obtenu quatre nominations aux Oscars.

On ne sait pas exactement comment les gens sont sélectionnés pour faire partie du Netflix Preview Club, mais je vous suggère de surveiller de près votre boîte mail. On peut supposer que Netflix souhaite s’assurer d’obtenir un échantillon représentatif d’abonnés pour recueillir leurs commentaires.

De quoi changer les productions

Si les projections-tests sont courantes dans l’industrie du divertissement, il est intéressant d’avoir un aperçu de la manière dont les premières critiques et les premiers retours d’information fonctionnent chez Netflix. Selon le WSJ, les employés de Netflix jouent également un rôle dans la révision anticipée du contenu.

Une plateforme comme Netflix bénéficie d’une énorme quantité de données sur les utilisateurs : ce que les gens regardent, à quelle vitesse ils le regardent, ce qu’ils aiment regarder ensuite, et même à quel moment dans les films ou les séries TV les gens abandonnent et cessent de regarder quelque chose. Il s’agit là d’un précieux retour d’information lorsqu’il s’agit de faire en sorte qu’un film soit un succès plutôt qu’un échec. Selon le nouveau rapport, les créateurs « sont généralement en mesure de décider des modifications à apporter » — il ne semble pas qu’ils soient obligés de faire des changements.