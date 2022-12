L’aventure d’Apple dans le domaine des casques de réalité mixte fait l’objet de rumeurs depuis longtemps. La société prévoirait d’en lancer un d’ici l’année prochaine et les informations les plus récentes à son sujet indiquent que son système d’exploitation s’appellera « xrOS », au lieu de « RealityOS » ou « rOS », qui était le plan original pour la plateforme. Plus tôt cette année, les marques déposées par Apple pour les noms « Reality » pour les casques AR et VR ont été signalées.

Un récent rapport de Bloomberg révèle que Apple a récemment changé le nom du système d’exploitation de son casque de réalité mixte et l’appellera désormais « xrOS », selon des personnes proches du dossier. Le « xr » du nom signifie « Extended Reality » (réalité étendue), qui inclut à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce qui sera le sujet du produit. Bien que l’on dise que Meta pourrait utiliser le même nom pour un système d’exploitation destiné à ses casques.

Pour rappel, il a été suggéré précédemment que le casque AR/VR d’Apple fonctionnerait sous RealityOS, ce qui a été prouvé par des dépôts de marques antérieurs effectués par des sociétés écrans. Même le rapport de Bloomberg parle de dépôts de marques, mais par une autre société écran appelée Deep Dive LLC. On dit qu’il y a une autre société écran derrière, qui appartient à Apple. Apple a l’habitude de déposer des marques par l’intermédiaire de sociétés écrans, ce qui n’est donc pas surprenant.

Cependant, on ne sait pas si « xrOS » sera le nom définitif du système d’exploitation du casque d’Apple. Le casque devrait être lancé l’année prochaine et un précédent rapport laisse entendre qu’il sera disponible avant la WWDC 2023. Le casque devrait concurrencer le Quest Pro de Meta, lancé récemment.

L’appareil devrait être doté d’une puissance de calcul de niveau Mac et pourrait comporter deux processeurs. Il devrait prendre en charge des applications et même proposer de nouvelles versions des applications d’Apple comme Messages et Maps.

Un produit onéreux attendu en 2023

Selon des personnes connaissant les intentions de la société, l’appareil offrira des capacités de collaboration virtuelle et une version VR de FaceTime, concurrençant ainsi des services comme Zoom et Horizon Workrooms de Meta. Le présumé appareil serait le premier nouveau lancement de produit important d’Apple depuis la sortie de l’Apple Watch originale en octobre 2014. Il comprendrait deux écrans 8K ultra-haute résolution ainsi qu’une « ribambelle » d’autres capacités, notamment une technologie de pointe de suivi oculaire.

Une chose à noter est que nous attendons toujours des détails appropriés sur l’appareil et si le lancement est prévu pour 2023, nous pourrions bientôt commencer à obtenir des informations officielles.