Le potentiel OnePlus 11 apparaît sur un site de certification, révélant quelques détails

Outre cet élément de design intrigant, le OnePlus 11 sera équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM pour un multitâche sans fioritures, ainsi qu’un stockage UFS 4.0 ultra-rapide . Parmi les autres aspects matériels évoqués par la rumeur, citons un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, un triple système de caméra Hasselblad dirigé par un capteur photo grand-angle de 50 mégapixels. Plus intriguant encore, un bloc de charge de 100 W serait fournie avec l’appareil, qui serait certainement capable de charger sa batterie de 5 000 mAh en un rien de temps.

Vous avez remarqué que j’ai pas mentionné le mot « Pro » jusqu’à présent, même si on est censé parler d’un fleuron premium de OnePlus ? C’est exact, selon les rumeurs, OnePlus va grandement simplifier sa gamme de flagship premium et avoir un seul smartphone phare OnePlus, qui serait appelé simplement « OnePlus 11 ».