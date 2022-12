Microsoft Teams apporte des sondages pour les réunions instantanées, des messages planifiés et plus encore

Microsoft Teams apporte des sondages pour les réunions instantanées, des messages planifiés et plus encore

Microsoft a publié la prochaine vague de changements apportés à sa plateforme de collaboration Teams cette année, en mettant l’accent sur les professionnels, comme d’habitude.

What’s new in Teams? Here’s the scoop: 👥 Assigned seats in Together mode

🖥 Separate windows for shared content

💬 Suggested replies in group chat Check it out: https://t.co/1tTzJOwJwn #MicrosoftTeams pic.twitter.com/zhsMCYTK3o — Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) November 28, 2022

Les nouveautés les plus notables sont la possibilité de programmer l’envoi de messages à une heure ultérieure, la visualisation en langue des signes et la possibilité de réaliser des sondages rapides lors des réunions. La précédente mise à jour a apporté l’annulation de l’écho, l’optimisation de l’écran en temps réel, et plus encore.

Sondage instantané : les présentateurs peuvent lancer ces sondages sans préparation ; il leur suffit de formuler leur question et de cliquer sur l’icône de réponse. Microsoft Polls propose un sondage binaire en un clic ; toutefois, les présentateurs doivent prendre le temps de rédiger un sondage à l’avance

: les présentateurs peuvent lancer ces sondages sans préparation ; il leur suffit de formuler leur question et de cliquer sur l’icône de réponse. Microsoft Polls propose un sondage binaire en un clic ; toutefois, les présentateurs doivent prendre le temps de rédiger un sondage à l’avance Visionner automatiquement jusqu’à 49 vidéos (7×7) dans une réunion Teams : avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront voir jusqu’à 49 vidéos (7×7) sur leur écran par défaut sans avoir à faire quoi que ce soit. Les capacités du matériel/appareil déterminent le nombre de vidéos qu’une personne regarde

: avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront voir jusqu’à 49 vidéos (7×7) sur leur écran par défaut sans avoir à faire quoi que ce soit. Les capacités du matériel/appareil déterminent le nombre de vidéos qu’une personne regarde Expérience de réunion sur le Web : une pré-jonction améliorée, une vue dynamique et une barre de contrôle remaniée seront disponibles pour Teams sur le Web dans Chrome et Edge

Transcription des appels sur Teams pour Android : lorsque vous êtes en déplacement ou que vous n’avez pas de bloc-notes à portée de main, vous pouvez désormais accéder aux transcriptions des appels 1:1 et de groupe à l’aide de l’application Android pour Teams

Amélioration de l’expérience des appareils compagnons de Teams Rooms : Microsoft Teams Rooms sur Windows limitera les flux vidéo des utilisateurs de la salle en utilisant Proximity Join pour améliorer l’expérience de réunion. Lorsque vous rejoignez une réunion Teams Room à l’aide d’un ordinateur portable personnel, les ordinateurs de Teams Room et de la salle n’afficheront que les flux vidéo des participants distants

Mode portrait pour les écrans Teams : Teams démontre sa prise en charge du hot desking en mode portrait. Le hot desking sur l’écran Teams vous permet de réserver des lieux de travail flexibles. Les utilisateurs peuvent désormais prolonger les réservations de hot desk (si elles sont disponibles) et choisir l’heure de fin d’une session. Après avoir ouvert une session, vous verrez votre expérience ambiante personnalisée et vous vous déconnecterez immédiatement après la session de hot desk

: Teams démontre sa prise en charge du hot desking en mode portrait. Le hot desking sur l’écran Teams vous permet de réserver des lieux de travail flexibles. Les utilisateurs peuvent désormais prolonger les réservations de hot desk (si elles sont disponibles) et choisir l’heure de fin d’une session. Après avoir ouvert une session, vous verrez votre expérience ambiante personnalisée et vous vous déconnecterez immédiatement après la session de hot desk Accepter ou bloquer une invitation de discussion de groupe d’un utilisateur non géré : les utilisateurs de l’équipe ont déjà la possibilité d’accepter ou de bloquer une discussion individuelle d’un utilisateur qu’ils ne gèrent pas. L’entreprise permet aux utilisateurs de Teams d’accepter ou de refuser les invitations à des discussions de groupe provenant d’utilisateurs non gérés

Envoi programmé : avec un nombre croissant d’employés travaillant à distance ou avec des horaires flexibles dans des fuseaux horaires différents, il peut être difficile de transmettre un message sans perturber les heures de repos d’un collègue. De la même manière que vous pouvez retarder l’envoi des e-mails Outlook, vous pouvez désormais retarder l’envoi des messages d’une discussion. De plus, un clic droit sur le bouton d’envoi permet de planifier la livraison du message

Lancez une discussion Teams avec des groupes de distribution, des groupes de sécurité compatibles avec la messagerie et des groupes Office 365 : les utilisateurs peuvent désormais lancer une discussion Teams avec des groupes de distribution, des groupes de sécurité compatibles avec la messagerie et des groupes Office 365. Cette fonctionnalité respectera la limite actuelle de 250 personnes dans une discussion de groupe

Historique des conversations de discussion : les utilisateurs qui cliquent sur le résultat d’une recherche de messages d’une discussion verront désormais l’ensemble du fil de messages. Cette mise à niveau améliore les performances en fournissant aux utilisateurs le contexte du dialogue

Basculement des messages non lus : les utilisateurs peuvent afficher, prioriser et rattraper les notifications de messages de discussions non lues en basculant le bouton non lu dans leur panneau de flux d’activité. Pour afficher les notifications lues et non lues, les utilisateurs peuvent désactiver le bouton de notification non lue

Approbations par signature électronique : les utilisateurs peuvent télécharger un document OneDrive for Business pour une signature électronique dans Approbations. Cela permet un accès de n’importe où, sur n’importe quel appareil.

Disponibilité

Les fonctionnalités susmentionnées ont déjà commencé à être déployées pour les utilisateurs dans le monde entier.

En annonçant ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft a déclaré :