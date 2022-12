Android TV 13 : Google publie un nouveau système d’exploitation pour téléviseurs

by

Google a publié la nouvelle version d’Android 13 pour la télévision après avoir présenté sa version bêta en mai. La nouvelle version du système d’exploitation pour les téléviseurs connectés apporte quelques améliorations en termes de performances et d’accessibilité et la plupart de ces changements fonctionnent en arrière-plan.

Android TV 13 permet aux utilisateurs de modifier le taux de rafraîchissement et la résolution par défaut sur les appareils sources HDMI compatibles pour une meilleure expérience visuelle.

Elle introduit également de nouvelles API pour les développeurs afin d’offrir aux utilisateurs une expérience télévisuelle améliorée. La nouvelle API AudioManager permet aux applications prises en charge de suivre l’attribut audio du périphérique audio connecté et de définir le format optimal avant de lancer la lecture.

L’API InputDevice permet d’utiliser différentes dispositions de clavier. De plus, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité ont été ajoutées, comme la mise à jour des contrôles utilisateur pour l’accès au microphone de l’assistant, et de nouveaux paramètres de préférence de description audio dans les applications. Les périphériques dotés d’une source HDMI ont été améliorés pour économiser l’énergie lorsque l’état HDMI change. De plus, il existe de nouvelles langues pour les périphériques HDMI.

Parmi les autres détails d’Android TV 13, citons Tuner HAL 2.0 avec des optimisations de performances, un double tuner et la prise en charge de l’ISDB-T multicouche.

Android 13 pour TV est maintenant disponible pour ADT-3 et l’émulateur Android TV, et si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger la mise à jour ici. On s’attend à ce qu’elle arrive bientôt sur d’autres appareils Android TV/Google TV. Pour rappel, Android TV 12 a commencé à être déployé l’année dernière.