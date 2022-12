Le Galaxy Z Flip 5 pourrait corriger les plus gros défauts de conception du Z Flip 4

Le prochain smartphone pliable à clapet de Samsung améliorera probablement l’un des plus gros défauts de la gamme Galaxy Z Flip. Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement en écrans Ross Young, le futur Galaxy Z Flip 5 sera probablement doté d’un écran de couverture d’une taille supérieure à 3 pouces.

Le Galaxy Z Flip 4 est équipé d’un petit écran de 1,9 pouce, ce qui réduit considérablement son potentiel. Pour l’instant, vous ne pouvez effectuer que des tâches de base sur cet écran, comme vérifier l’heure et la date, passer les bannières de notification, voir les entrées du calendrier ou les rappels, et l’utiliser comme viseur d’appareil photo.

As I told my Super Followers yesterday, there are a couple of important changes coming to the Z Flip 5… pic.twitter.com/rEcD2DvaWw

— Ross Young (@DSCCRoss) December 1, 2022