Twitter déploie les tweets recommandés pour tout le monde

Depuis l’acquisition de Twitter par Elon Musk, la plateforme a connu une période un peu tumultueuse. Lorsque Musk a pris possession de l’entreprise, il a prétendu l’avoir fait au nom de la liberté d’expression, mais certains des changements apportés par Twitter sous sa nouvelle direction semblent arbitraires, quelque peu inutiles et peut-être même préjudiciables au bien-être de Twitter, comme c’est le cas avec le badge de vérification en constante évolution et l’abonnement Twitter Blue.

Cependant, le dernier changement apporté à Twitter est probablement moins une lubie venu d’en haut qu’une réponse à la tendance générale du secteur à privilégier la diffusion de contenu par algorithme plutôt que l’engagement traditionnel.

De plus en plus de réseaux sociaux sont déjà passées à une structure basée sur les algorithmes. Meta, la société mère de Facebook, a doublé son engagement en faveur des recommandations basées sur l’IA en juillet 2022, en déclarant lors d’une conférence sur les résultats qu’elle visait à doubler le nombre de messages recommandés sur les fils d’actualité des utilisateurs sur Facebook et Instagram d’ici à la fin de 2023, comme le souligne Bloomberg. Bien que Twitter propose des recommandations depuis un certain temps déjà, l’entreprise modifie les destinataires de ces recommandations et la façon dont elle décide ce qu’elle recommande.

Twitter a introduit les recommandations sur la timeline pour la première fois en 2014. L’itération originale du service de recommandation était initialement axée sur les nouveaux utilisateurs, la plateforme présentant du contenu et des comptes, apparemment dans le but de rendre la plateforme plus facile à utiliser et de stimuler la rétention des utilisateurs. Les modifications apportées aux recommandations de Twitter font désormais en sorte que même les comptes plus anciens qui tweetent souvent recevront des tweets recommandés.

Selon Twitter, l’algorithme analyse le contenu avec lequel vous avez interagi par le passé, ainsi que le contenu avec lequel les personnes avec lesquelles vous interagissez régulièrement interagissent, notamment les retweets, les likes et les commentaires. Twitter appelle ces analyses et ces signaux, et l’algorithme les utilise pour décider du contenu que vous souhaitez voir ou avec lequel vous êtes le plus susceptible d’interagir. Cette méthode de recommandation de contenu est un peu une arme à double tranchant dans de nombreux cas – si elle peut aider la plateforme à se développer et à encourager l’engagement des utilisateurs en dehors des chambres d’écho, elle peut aussi favoriser la division et promouvoir la négativité.

Comme l’a montré un article de recherche publié dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (via PubMed), la plupart des gens sont neurologiquement plus activés par un contenu négatif, et puisque la négativité est quelque peu subjective – surtout lorsqu’il s’agit de sujets controversés comme la politique – la logique veut que l’argumentation soit plus probable. Heureusement, un bouton situé en haut de la timeline de Twitter vous permet de choisir entre les meilleurs tweets et les nouveaux tweets.