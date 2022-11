La nouvelle génération de Windows Update se soucie également des émissions de carbone

Soyons honnêtes : les mises à jour de Windows sont une partie essentielle de notre expérience avec un appareil Windows, et c’est la raison pour laquelle Microsoft passe tant de temps à essayer de l’affiner d’un bout à l’autre. Et si l’époque où les mises à jour cumulatives ne s’installaient pas est apparemment révolue (ou du moins, révolue pour la plupart des utilisateurs), Microsoft se concentre toujours sur de nouvelles façons de faire de Windows Update un processus plus moderne.

La dernière idée que Microsoft a poussée à la production de masse permet à Windows Update (le service) de devenir conscient de la présence de carbone. Voici ce que cela signifie.

Chaque fois que vous installez des mises à jour, l’appareil fonctionne généralement à une puissance plus élevée, ce qui augmente les émissions de carbone qu’il produit. Par conséquent, Windows Update lui-même est un service qui contribue à l’empreinte carbone globale générée par un ordinateur, et Microsoft a voulu résoudre ce problème de manière plus efficace.

Windows 11 2022 Update, qui est en train d’être déployé sur les appareils éligibles, propose une version nouvelle génération de Windows Update qui se soucie également de l’empreinte carbone.

Le moyen le plus simple de savoir si le service Windows Update est configuré pour réduire les émissions de carbone est de se rendre dans Paramètres > Windows Update. Dans la partie inférieure de l’écran, vous devriez voir un message indiquant que « Windows Update s’engage à contribuer à la réduction des émissions de carbone ».

Alors, à quoi sert cette fonctionnalité ?

En substance, Windows Update peut désormais prendre en compte le calendrier utilisé par le réseau électrique, de sorte qu’il ne peut installer des mises à jour que lorsqu’une plus grande partie de l’électricité provient de sources vertes.

En d’autres termes, Windows Update ne commencera plus à installer les mises à jour immédiatement, mais attendra le moment opportun où votre réseau fournira une énergie plus verte et contribuera ainsi à réduire les émissions de carbone. Bien sûr, la fonctionnalité est limitée aux États-Unis pour l’instant, car Windows 11 doit connaître le calendrier du réseau, mais elle pourrait facilement être étendue à d’autres endroits au fil du temps.

« À partir de Windows 11, version 22H2, Windows Update est désormais conscient des émissions de carbone, ce qui permet à vos appareils de réduire plus facilement les émissions de carbone. Lorsque les appareils sont branchés, allumés, connectés à Internet et que des données régionales sur l’intensité carbonique sont disponibles, Windows Update programmera les installations à des moments précis de la journée (lorsque cela peut entraîner une réduction des émissions de carbone parce qu’une plus grande proportion d’électricité provient de sources à faible teneur en carbone sur le réseau électrique). Nous avons également apporté quelques modifications aux paramètres d’alimentation par défaut pour l’écran et la veille afin de réduire les émissions de carbone lorsque les ordinateurs sont inactifs », explique Microsoft.

Inutile de dire que, bien qu’il s’agisse du comportement automatique fourni avec Windows Update dans Windows 11 2022 Update (comme indiqué, si le calendrier du réseau est disponible sur votre ordinateur et que vous vivez dans une région prise en charge), vous pouvez toujours le contourner et installer les mises à jour à un moment plus opportun. La seule chose que vous devez faire est de vous rendre sur Windows Update et de commencer l’installation des mises à jour manuellement, contournant ainsi la grille que Windows 11 utiliserait autrement.

Pour l’instant, la fonctionnalité est exclusive aux appareils fonctionnant sous Windows 11 2022 Update. Cette version du système d’exploitation est en cours de déploiement auprès des utilisateurs du monde entier, la disponibilité générale devant être atteinte début 2023.