Les premiers rendus du Google Pixel 7a montrent un design moderne et épuré

Le premier aperçu du futur Pixel 7a est là, et il semble que l’ennuyeuse ère du design soit terminée pour les smartphones abordables de Google. @OnLeaks, en collaboration avec SmartPrix, a partagé de présumés rendus du successeur du Pixel 6a, aux côtés d’un schéma vidéo à 360 degrés du smartphone.

Il est évident d’emblée que Google imite le design du flagship Pixel 7 pour le Pixel 7a, tout comme elle l’a fait pour le Pixel 6a. La dernière fuite dépeint le Pixel 7a dans un coloris blanc perle contrebalancant avec la barre de caméra argentée sur le dessus.

Le prochain flagship abordable de Google semble être le portrait craché du Pixel 7, à l’exception des bords d’écran légèrement plus épais et d’un menton plus généreux en bas. Si l’on se fie aux dimensions qui ont fuité, le Pixel 7a sera un peu plus d’un millimètre plus large par rapport au Pixel 6a.

Le reste est assez familier, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Tout comme le Pixel 7, vous obtenez des bords incurvés correspondant au profil de couleur de la barre de caméra, deux caméras à l’arrière, et un poinçon positionné au centre pour la caméra frontale.

Le smartphone serait proposé en blanc et en gris, mais étant donné l’amour de Google pour les teintes vives, nous pouvons nous attendre à voir des teintes vives le jour du lancement. Pour réduire les coûts, Google pourrait troquer le verre et le métal du Pixel 7 contre du plastique, comme pour la série Pixel 6.

Un look soigné, des entrailles passionnantes

Indépendamment du matériau de construction, la fuite du Pixel 7a tease un appareil à l’esthétique plutôt raffinée, surtout pour son prix demandé. Il pourrait s’agir de l’un des smartphones abordables les plus passionnants !

Jusqu’à présent, nous ne sommes pas encore tombés sur des fuites fiables concernant les entrailles du Pixel 7a. Cependant, on peut supposer que Google l’armera de la même puce Tensor de seconde génération que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, suivant ainsi les traces du trio Pixel 6. En outre, nous avons entendu que le smartphone offrira un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une caméra principale IMX787 de Sony de 64 mégapixels.