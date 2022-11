by

Gmail et Google Agenda pourraient arriver sur la Pixel Watch et d’autres appareils Wear OS

Cela fait plus d’un mois que Google a lancé son premier appareil portable, la Pixel Watch. Cependant, comme pour beaucoup d’autres appareils récemment lancés, il y a beaucoup de travail à faire avant que la Pixel Watch puisse être considérée comme un produit technologique complet et bien équilibré.

Google s’est efforcé d’améliorer l’expérience utilisateur offerte par son appareil en multipliant les mises à jour logicielles sous forme de refontes d’applications. Par exemple, des applications comme Google Keep, Play Store et l’Appareil photo ont toutes été repensées pour s’adapter aux directives de conception Material You de l’entreprise.

Cependant, grâce aux gens de 9to5Google, nous savons maintenant qu’il y a une bonne possibilité de voir bientôt des changements plus pratiques à venir dans les applications Gmail et Agenda sur les appareils Wear OS, ce qui inclut la Pixel Watch elle-même.

À l’heure actuelle, si vous possédez la smartwatch de Google, vous devez compter sur l’application Agenda pour gérer toutes les tâches liées au calendrier. Le problème est que l’application Agenda est plutôt déficiente en ce qui concerne son objectif. Elle ne peut afficher que trois jours de rendez-vous, mais tout ce que vous pouvez en faire, c’est lire les informations qu’ils contiennent. Il n’est pas possible de créer de nouveaux événements ou de modifier les événements existants.

C’est encore pire lorsqu’il s’agit de vos e-mails. La seule action que vous pouvez effectuer est d’ouvrir l’e-mail lorsqu’une notification apparaît, qui disparaît ensuite rapidement et ne peut plus être consultée sur la montre.

Une expérience complète ?

La source de 9to5Google ne précise pas si les utilisateurs seront en mesure d’écrire des e-mails ou de créer de nouveaux événements de calendrier avec les applications Gmail et Calendrier sur lesquelles Google est censé travailler, mais elle affirme que les applications offriront une expérience « complète ».

Si l’on prend comme exemple la fonctionnalité de Google Keep, qui permet de créer de nouvelles notes à l’aide de sa montre, il est possible que Gmail et Agenda proposent une fonctionnalité analogue.