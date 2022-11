Les meilleures astuces Gmail que vous devez essayer dès maintenant

L’option de planification sera votre amie lorsque vous enverrez des e-mails à l’avance , surtout si vous travaillez pour un client dans différents fuseaux horaires. Pour commencer à utiliser cette astuce Gmail, recherchez l’option « Envoyer » et appuyez sur la flèche vers le bas situé à côté. Vous pouvez alors sélectionner la date et l’heure souhaitées pour votre réponse.

Saviez-vous que la programmation de vos e-mails est également possible avec Gmail ? Cette merveilleuse astuce peut vous permettre de poster vos emails à une heure et une date spécifiques.

Que vous soyez étudiant, employé, employeur ou même propriétaire d’une entreprise, ces astuces simples vous aideront à accomplir vos tâches plus rapidement et plus facilement.

Gmail est généralement utilisé dans la vie quotidienne, car il est pratique à bien des égards. En plus d’être un moyen d’envoyer et de recevoir des e-mails, ce service de messagerie populaire peut faire d’autres astuces que vous ne connaissez pas encore.