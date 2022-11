Le Huawei Mate X3 devrait bientôt arriver pour affronter le Galaxy Z Fold 4

by

Si vous aimez les smartphones pliables mais que vous n’êtes pas entièrement convaincu par le Galaxy Z Fold 4 de Samsung, alors il devrait bientôt y avoir un autre de ces appareils innovants disponibles à la vente : le Huawei Mate X3 est apparemment maintenant prêt pour la production de masse et devrait bientôt apparaître.

C’est ce qu’affirme l’informateur Wangzai Knows Everything, et le bruit court qu’il suivra de très près l’esthétique du design défini par Samsung — tout en étant potentiellement beaucoup moins cher que son rival.

Il pourrait y avoir quelques compromis, avec des rumeurs selon lesquelles le smartphone devra se contenter de la 4G plutôt que de la 5G. Il devrait toutefois être équipé du dernier processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Nous ne savons pas grand-chose du tout sur ce que le Huawei Mate X3 va apporter avec lui, bien que certains indices puissent être offerts par ce que nous avons précédemment vu sur le Huawei Mate X2, qui a fait ses débuts en février 2021. C’était il y a près de deux ans, donc le successeur du Mate X3 est quelque peu en retard à ce jour. Le Mate X2 est venu avec un écran de 8 pouces pour son affichage principal, et a transporté le processeur Kirin 9000 ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM et une caméra arrière à quatre lentilles.

Ce sont des spécifications de haut niveau et il semble que le Mate X3 va poursuivre cette tendance, à part, peut-être, l’absence de connectivité 5 G. Sur la base de la nouvelle fuite, le smartphone pourrait apparaître à un moment donné dans la première moitié de 2023.

Difficile de mettre la main dessus

Bien que j’aime beaucoup le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, j’aimerais également voir un peu plus d’options pour les consommateurs qui veulent acheter un smartphone pliable sans avoir à dépenser une grande partie de leurs économies.

Il existe bien sûr déjà des alternatives décentes, comme le Motorola Razr et le Xiaomi Mix Fold, mais personne ne semble prêt à investir autant que Samsung dans l’avenir des smartphones pliables.

Le Huawei Mate X3 pourrait bien contribuer à donner à Samsung plus d’atouts dans le domaine des smartphones pliables, mais Huawei doit améliorer sa distribution internationale. Le Mate X2 n’est pas facile à obtenir si vous vivez en dehors de la Chine.