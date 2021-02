Huawei lance officiellement son nouveau smartphone pliable, le Mate X2

Comme attendu, Huawei vient de lancer son nouveau smartphone pliable, le Mate X2. Il s’agit de son tout nouveau smartphone pliable depuis le Mate X lancé en 2019. Et malgré les restrictions imposées sur le géant coréen par les États-Unis, ce nouveau Mate X2 est très alléchant et nous aimerions bien le voir arriver en France.

Le nouveau smartphone pliable a été radicalement repensé par rapport au Mate X original, avec un grand écran qui se déplie de l’intérieur de l’appareil plutôt que de l’extérieur, comme c’était le cas sur les Mate X et Mate Xs. Pour l’utilisation du smartphone lorsqu’il est plié, le Huawei Mate X2 dispose d’un second écran à l’extérieur, analogue à l’approche de Samsung avec la série de smartphones Galaxy Fold.

En outre, comme on peut l’attendre de Huawei, il présente des spécifications phares, et il n’y a pas de caméra sur l’écran intérieur, ce qui en fait un affichage plein écran. Il n’y a pas d’encoche ou de trou dans l’écran intérieur.

Le Huawei Mate X2 est équipé d’un écran OLED pliable de 8 pouces à l’intérieur, avec une résolution de 2 480 x 2 200 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 413 ppp, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. L’écran extérieur de 6,45 pouces a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution de 2 700 x 1 160 pixels (456 ppp) et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Sous le capot, le smartphone est alimenté par la puce Kirin 9000 de Huawei, le processeur qui a fait ses débuts dans la gamme Mate 40 Pro l’année dernière. Ce processeur est couplé à un GPU Mali-G78 à 24 cœurs. Il est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go/512 Go de stockage interne. Le Huawei Mate X2 est équipé d’une batterie d’une capacité 4 500 mAh, qui supporte une charge rapide de 55 W. Il est équipé de connectivités Bluetooth 5.2, d’un port USB Type-C, d’une puce NFC et d’un capteur d’empreintes digitales pour l’authentification.

Gros focus sur la photo

Sur le plan de la photo, le Mate X2 est équipé d’un bloc de caméra arrière à quadruple capteur, mené par un capteur Ultra Vision de 50 mégapixels (grand-angle, ouverture f/1,9, OIS). Il est accompagné d’un capteur photo Cine de 16 mégapixels (ultra grand-angle, ouverture f/2,2), d’un capteur photo Telephoto de 12 mégapixels (zoom optique 3x, ouverture f/2,4, OIS), et d’un capteur photo SuperZoom de 8 mégapixels (zoom optique 10x, ouverture f/4,4, OIS) qui prend en charge la mise au point automatique. Les caractéristiques de la caméra comprennent entre autres les modes Story Creator, Tracking Shot, Steady Shot, Audio Zoom, High-res, Time-Lapse, Ultra Wide Angle Lens. Sur le devant se trouve un capteur autonome de 16 mégapixels.

Mais, comme mentionné ci-dessus, le Mate X2 est un appareil Huawei, ce qui signifie qu’il sera lancé sans le support des applications ou des services de Google, ce qui risque de limiter son attrait en dehors de la Chine. Il fonctionne avec la surcouche EMUI 11.0 qui est basée sur Android 10.

Le Huawei Mate X2 est vendu à partir de 17 999 yuans (~ 2 295 €) pour le modèle à 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, et à 18 999 yuans (~ 2 422 €) pour le modèle à 512 Go.