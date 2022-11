HP prévoit de licencier jusqu’à 6 000 personnes au cours des trois prochaines années

HP est le dernier géant de la technologie à décider de procéder à des licenciements en raison de la chute de ses ventes. En effet, HP a récemment annoncé qu’elle prévoyait de licencier jusqu’à 6 000 employés au cours des trois prochaines années.

Selon un rapport de CNBC, HP a déclaré que la suppression d’au moins 4 000 emplois était prévue.

Ce n’est pas la première suppression massive d’emplois qui a lieu chez HP au cours de la dernière décennie. En 2019, la société a annoncé son intention de licencier entre 7 000 et 9 000 employés. Les derniers chiffres partagés en octobre de l’année dernière indiquaient que HP comptait environ 51 000 employés dans le monde.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé sur les licenciements, il est assez clair que la décision fait suite à la baisse des ventes sur le marché des PC, HP étant évidemment touché par le climat économique actuel qui cause des problèmes à tout le monde dans l’industrie technologique.

Baisse des ventes sur le marché des PC

Dans son dernier rapport sur les résultats, HP a déclaré qu’elle avait effectivement enregistré un ralentissement de la demande, tout en se félicitant de ce qu’elle a décrit comme une fin d’année fiscale solide.

« Nous avons connu une fin d’année fiscale solide malgré un macro-environnement volatil et une demande en baisse au second semestre. Au quatrième trimestre, nous avons atteint notre objectif de BPA non GAAP, tout en menant à bien notre plan triennal de création de valeur et en dépassant nos principaux indicateurs », a déclaré Enrique Lores, président et CEO de HP. « Pour l’avenir, la nouvelle stratégie Future Ready que nous avons introduite ce trimestre nous permettra de mieux servir nos clients et de favoriser la création de valeur à long terme en réduisant nos coûts et en réinvestissant dans des initiatives de croissance clé pour positionner notre entreprise pour l’avenir ».

Les détails complets sur les licenciements seront très probablement partagés par HP dans des mémos internes dans les jours et semaines à venir, alors attendez-vous à ce que des informations supplémentaires fassent leur apparition rapidement.