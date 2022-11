La version de bureau de WhatsApp aura bientôt un onglet « Appels »

WhatsApp travaille à l’ajout d’un nouvel onglet Appels à sa version de bureau afin de faciliter les appels depuis son application de bureau. Cette mesure intervient après que WhatsApp ait permis aux utilisateurs de passer des appels sur son application de bureau l’année dernière.

Le récent rapport de WABetaInfo révèle que la mise à jour 2.2246.4.0 de la version bêta de WhatsApp pour Windows a introduit un nouvel onglet Appels dans la barre latérale, qui est également en cours de test bêta à l’heure actuelle. La nouvelle section permettra aux gens de démarrer facilement un appel vocal ou vidéo et même de visualiser l’historique des appels.

La section fournira également des informations relatives aux appels en appuyant sur la carte d’appel. Cependant, la mise à jour n’affiche pas l’historique des appels de tous les appareils synchronisés. Il est également révélé que les appels effectués depuis l’application native de bureau peuvent également ne pas être affichés sur le smartphone.

Cependant, cela devrait changer à l’avenir lorsque la mise à jour deviendra plus stable. Vous pouvez consulter la capture d’écran ci-dessous pour vous faire une idée.

Pour rappel, les appels audio et vidéo sur l’application de bureau WhatsApp ont été introduits l’année dernière. Vous pouvez redimensionner la fenêtre d’appel et même utiliser les orientations portrait ou paysage. Cette fonction est actuellement disponible pour les discussions individuelles et ne fonctionne pas avec les groupes. Vous pouvez simplement ouvrir un chat sur l’application de bureau de WhatsApp et sélectionner l’icône d’appel pour en lancer un.

La section Appels est actuellement destinée aux utilisateurs de la version bêta et il reste à voir quand elle arrivera dans les mains du grand public. Pendant ce temps, WhatsApp teste également une nouvelle fonction de verrouillage d’écran pour sa version de bureau comme une couche supplémentaire de sécurité. Cela vous permettra de sécuriser l’application avec un code d’accès chaque fois que vous l’utilisez. De plus, elle pourrait également prendre en charge la numérisation des empreintes digitales.