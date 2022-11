Un ennemi de Elon Musk, George Hotz, vient d’être recruté par … Twitter

Elon Musk a peut-être renvoyé des milliers de personnes de Twitter, mais il a toujours besoin d’un certain nombre d’employés pour continuer à gérer le réseau social. Dans un véritable exemple de « situation désespérée appelle des mesures désespérées », le milliardaire semble s’être tourné vers l’embauche de nouvelles personnes après que de nombreux employés de Twitter ont choisi de partir ou ont été licenciés. Cette fois-ci, le choix d’un nouvel employé est intéressant, car cet expert en cybersécurité est quelqu’un dont Musk n’est certainement pas fan.

Tout d’abord, il convient de noter que la situation de Twitter est plutôt sombre depuis que Elon Musk a racheté l’entreprise pour la somme astronomique de 44 milliards de dollars. Des départements entiers de Twitter ont été fermés, y compris le département des relations publiques, ce qui signifie que Twitter n’a même pas de représentant des réseaux sociaux en ce moment, à part le PDG lui-même. Musk se rend souvent sur sa propre page Twitter pour signaler les nouveaux développements ou pour rire de l’avalanche de critiques à laquelle lui-même et Twitter sont confrontés depuis que l’opération d’acquisition a été conclue fin octobre 2022.

Après avoir supprimé des départements entiers et licencié quelques milliers de personnes sans préavis, Musk a annoncé que Twitter 2.0 exigerait des employés restants qu’ils soient plus « hardcore ». Il a lancé un ultimatum à son personnel : soit il s’engage à travailler de longues heures et à sacrifier l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, soit il démissionne avec trois mois d’indemnités de licenciement. Selon les informations disponibles, 1 200 personnes ont compris l’allusion et ont quitté l’entreprise après cela. Twitter ne compte donc plus que 2 300 employés, contre 7 500 auparavant, comme le rapporte Business Insider.

Et, les employés se démènent pour faire fonctionner les choses. Que ce soit ou non l’intention de Musk depuis le début, il semble que le milliardaire soit prêt à faire quelques exceptions et à laisser le passé derrière lui pour améliorer les chances de réussite de Twitter. Malgré le chaos qui règne sur les réseaux, il y a encore des gens qui veulent travailler chez Twitter, et l’un d’entre eux est George Hotz, qui vient de commencer son nouveau travail sur la plateforme.

Hotz et Musk ont une certaine histoire, à tel point que beaucoup les considèrent comme des ennemis. George Hotz est un expert en sécurité et un pirate informatique. Parmi les faits marquants de sa carrière, citons les jailbreaks d’iOS et la fouille de la PlayStation 3, mais son ascension vers la gloire a commencé en 2015, lorsqu’il aurait refusé une prime de plusieurs millions de dollars et une offre d’emploi de Musk, comme le rapporte The Verge. On pourrait se demander pourquoi un contrat aussi lucratif se transformerait en conflit, mais c’est le cas.

Pour commencer, l’offre d’emploi ne s’est jamais concrétisée. De nombreuses sources rapportent que Hotz a déclaré que Musk « n’arrêtait pas de changer les conditions » et qu’il a donc décliné l’offre d’emploi chez Tesla. À l’époque, le hacker et développeur de 26 ans affirmait que ses systèmes d’aide à la conduite pouvaient surpasser le système Autopilot de Tesla, en difficulté. Musk et Tesla n’étaient pas d’accord avec cette affirmation, à tel point que Tesla a publié une correction à un article de Bloomberg qu’elle n’a même pas écrit elle-même. Dans la correction, Tesla a déclaré : « Nous pensons qu’il est extrêmement improbable qu’une seule personne ou même une petite entreprise qui ne dispose pas d’une capacité de validation d’ingénierie étendue soit en mesure de produire un système de conduite autonome qui puisse être déployé sur des véhicules de production ».

Corriger la fonction de recherche

Après avoir refusé l’offre de Musk de rejoindre Tesla, Hotz a fondé sa propre entreprise appelée Comma.ai. 7 ans plus tard, la startup peut être considérée comme une réussite : elle propose un kit de développement de systèmes d’aide à la conduite à 1 999 dollars et est compatible avec de nombreux véhicules, contrairement aux systèmes de Tesla. Après avoir fait décoller la startup, Hotz a récemment annoncé sur son GitHub qu’il allait « prendre un peu de temps » pour Comma.ai. Le hacker dispose donc d’un peu de temps libre et, malgré leurs différends antérieurs, il semble que Hotz soutienne l’idée de Musk pour Twitter 2.0.

Après que quelqu’un a publié l’e-mail que Musk a envoyé aux employés de Twitter, leur disant qu’ils devaient soit s’engager à être « extrêmement hardcore », soit quitter l’entreprise, Hotz a montré son approbation sur Twitter en disant : « C’est l’attitude qui permet de construire des choses incroyables. Laissez partir tous ceux qui ne désirent pas la grandeur ». Il a ensuite enchaîné avec ce qui suit : « Je suis partant pour un stage de 12 semaines chez Twitter pour le coût de la vie à SF ». Bien qu’il ne s’adressait pas directement à Musk, le milliardaire l’a invité à discuter, et ces discussions ont abouti à ce que Hotz rejoigne l’équipe de Twitter pour les 12 prochaines semaines.

Hotz a annoncé sur Twitter que son travail consisterait à corriger la fonction de recherche — certes moins brillante — pendant la durée de son contrat. Étant donné qu’il semble approuver les conditions de travail proposées par Musk, qui impliquent des journées de 12 heures et le travail le week-end, il pourrait être en mesure de résoudre le problème.