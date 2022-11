Samsung domine le marché mondial d’Android ce mois-ci

by

Dans le monde entier, la plupart des gens ont un smartphone Android entre les mains. Selon les derniers chiffres, Android détient 71,3 % du marché mondial des smartphones ce mois-ci, contre 71,1 % pour le même mois de l’année précédente. Et alors que plus d’un milliard de smartphones Android ont été livrés l’année dernière, il y a un total de 2,8 milliards d’utilisateurs actifs d’Android. D’après un rapport de SportsLens.com, 7,4 % de ces appareils sont des modèles Samsung Galaxy.

Il n’est probablement pas surprenant que la marque Galaxy soit la gamme de smartphones Android la plus populaire au monde. Après tout, c’est Samsung qui expédie le plus grand nombre de smartphones chaque année. La domination de Samsung sur le marché Android est probablement l’une des raisons pour lesquelles LG s’est retiré de ce secteur. Qu’en est-il de HTC ? Eh bien, disons que ses problèmes sont dus à des choix que l’entreprise a faits elle-même, ainsi qu’à la popularité de Samsung.

Les données d’AppBrain montrent que Samsung est responsable d’une part de marché de 34,6 % du marché mondial d’Android ce mois-ci. Derrière le fabricant sud-coréen se trouve Xiaomi avec une part respectable de 14,3 %, suivi par Oppo avec 10,3 %. Vivo (9,8 %) et Huawei (6,7 %) complètent le top 5. Aussi récemment qu’en 2019, Huawei était la deuxième plus grande entreprise de smartphones au monde avec une part de 17,6 % du marché mondial, talonnant seulement les 21,8 % de Samsung.

Mais en 2019 et 2020, les États-Unis ont rendu la vie difficile à l’entreprise en l’empêchant de s’approvisionner auprès de sa chaîne d’approvisionnement américaine et en l’empêchant d’obtenir des puces produites par des fonderies utilisant des technologies américaines. La société a fini par vendre sa sous-marque Honor, développer son propre HarmonyOS pour remplacer la version Google Mobile Services d’Android, et utilise des puces Snapdragon 8+ Gen 1 conçues pour fonctionner uniquement avec la 4G LTE.

Quel est donc l’appareil Android le plus populaire dans le monde pour la première moitié du mois en cours ? Il s’agit du Samsung Galaxy A12 de milieu de gamme, avec une part de 2,1 % du marché Android jusqu’à présent ce mois-ci. Ce modèle est suivi par le Galaxy A21s avec une part de 1 %, et le Galaxy A10s également avec une part de 1 %. Ces smartphones font tous partie de la gamme de milieu de gamme Galaxy A qui comprend de grands écrans, des caméras viables et de grandes batteries.

iOS détient 28 % du marché

Samsung est le leader en ce qui concerne le marché des smartphones pliables. L’année dernière, le Galaxy Z Flip 3 était le combiné le plus populaire dans cette catégorie. Plus tôt cette année, la société a lancé le Galaxy Z Fold 4 (qui s’ouvre pour révéler un écran de la taille d’une tablette de 7,6 pouces), et le Galaxy Z Flip 4 (un clapet qui s’ouvre pour produire un écran de 6,7 pouces).

Il convient de noter que si la part de marché mondial d’Android est d’environ 71 %, dans des pays comme le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la Turquie et le Vietnam, Android bénéficie de 85 % du marché. Quant à iOS, sa part de marché mondial est d’environ 28 %, ce qui la laisse stable sur une base annuelle. Mais la tendance à long terme semble favoriser Apple. Au cours des cinq dernières années, la part d’Android sur le marché mondial a reculé de 1,8 %, tandis qu’iOS a connu une amélioration de 8 % sur la même période.