Un prototype qui a fait l’objet d’une fuite montre le design du smartphone pliable de Xiaomi

Il y a quelques années, en 2019, Xiaomi a déposé une demande de brevet auprès du CNIPA pour un smartphone pliable vers l’extérieur. Cela signifierait essentiellement que l’écran du smartphone s’enroule autour de l’arrière de l’appareil et peut se déplier pour augmenter la taille de son écran.

Bien que ce smartphone n’ait jamais vu le jour, trois ans plus tard, le développeur Kuba Wojciechowski a publié des photos réelles d’un prototype de l’appareil. Bien qu’encore en mauvais état, il s’agit d’une pièce fascinante de l’histoire de la technologie.

This is a prototype of the Xiaomi outward folding phone that was patented but never actually shipped (or even leaked in real life). More details and photos below 🧵👇 pic.twitter.com/wMgCdCnUx2

—Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 17, 2022