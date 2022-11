Le OnePlus 11 pourrait avoir un châssis en céramique super premium

Bien que de précédentes fuites aient déjà laissé entendre que le OnePlus 11 pourrait avoir jusqu’à 16 Go de RAM, cette nouvelle fuite suggère que les 16 Go de RAM pourraient être rejoint par le stockage flash universel (UFS) 4.0. Cela permettrait des performances fulgurantes lorsqu’il est couplé avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 attendu.

Bien que ce ne soit pas comme s’il n’y avait pas eu de smartphones avec des châssis en céramique, l’utilisation du matériau est toujours remarquable pour quelques raisons différentes . La première est le fait que la céramique a tendance à être un matériau plus cher que les panneaux de verre utilisés pour de nombreux smartphones. La céramique dissipe également mieux la chaleur que le verre, ce qui devrait favoriser la durabilité et les performances. De plus, ce matériau haut de gamme aiderait à distinguer le OnePlus 11 de ses concurrents recouverts de verre.

La célèbre fuite Digital Chat Station s’est rendue sur Weibo pour révéler de nouveaux détails sur le prochain fleuron de OnePlus. L’une des révélations les plus intéressantes de la fuite mentionne que le châssis du OnePlus 11 pourrait être fait de céramique et avoir un cadre métallique . La publication n’a pas donné de détails sur le type de métal que le châssis utiliserait.