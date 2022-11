Le patron de l’App Store d’Apple quitte Twitter, au tour de Twitter d’être éjecté de l’App Store ?

Le responsable de l’App Store d’Apple, Phil Schiller, a discrètement désactivé son compte Twitter dimanche dernier, peu après qu’Elon Musk soit devenu le nouveau « Chief Twit ». Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi le cadre d’Apple a quitté le réseau social. Mais en consultant son compte, une note indique que son compte n’existe plus.

Selon les dernières nouvelles d’Apple Insider, le compte Twitter de Schiller affichait plus de 250 000 abonnés avant d’être soudainement désactivé. Il semble donc que son compte soit quelque peu en vue sur la plateforme. Obtenir autant d’abonnés n’est pas un mince exploit.

Après tout, il n’est autre que le responsable de la place de marché officiel des applications du géant technologique de Cupertino. Le média en ligne note que le dirigeant d’Apple a utilisé son compte pour présenter divers produits et services alors qu’il était encore Senior Vice President (SVP) du Marketing mondial. Il a continué à utiliser son compte même lorsqu’il a changé de rôle en tant que patron de l’App Store. Mais malgré cela, Schiller a décidé de quitter Twitter.

Alors que Schiller a gardé le silence sur son départ, iPhone in Canada suggère que cela montre que Schiller est apparemment mécontent de la direction que semble prendre Twitter.

Il convient de mentionner que depuis que le milliardaire ultra-riche a pris en charge le réseau social, beaucoup de choses ont changé. L’un d’entre eux est la réintégration de l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, et du rappeur Kanye West. Sans oublier que Musk a déployé une option qui permet à tous les utilisateurs d’acheter le badge de vérification bleu pendant un court moment.

Étant donné cela, certains annonceurs ont décidé de se retirer du service de réseau social en raison de problèmes de modération du contenu.

Apple n’a pas encore annoncé son intention de retirer Twitter de son App Store. Toutefois, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, suggère qu’une telle mesure pourrait devoir être prise prochainement. Comme Gurman a révélé dans son récent tweet que Schiller a quitté Twitter, il a ajouté qu’Apple et Google sont susceptibles de mettre ce réseau social à la porte.

