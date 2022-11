Tesla annonce son événement Semi Delivery Event

Après des années d’attente, PepsiCo prendra livraison des plus grosses précommandes de semi-remorques électriques Tesla le 1er décembre à la Tesla Gigafactory de Storey County, dans le Nevada. Le constructeur automobile a annoncé l’événement « Semi Delivery Event » dans un tweet avec l’image d’un Tesla Semi solitaire sur une route sombre et brumeuse.

À part la date et le lieu, Tesla n’a donné aucun autre détail sur l’événement. Cependant, quiconque a suivi l’histoire de 5 ans du Tesla Semi sait que PepsiCo a été la première entreprise à commander les semis électriques d’une autonomie de 500 miles en 2017. Et après des années de développement et de retards, le PDG de Telsa, Elon Musk, a tweeté le 6 octobre que la production commençait enfin et que la livraison aurait lieu le 1er décembre.

Jusqu’à aujourd’hui, personne ne savait si la livraison des véhicules électriques aurait lieu dans une usine Pepsi ou une usine Tesla. Maintenant, nous savons que la livraison aura lieu sur le territoire de Tesla.

Des détails sur les semi-remorques sont apparus au fil de l’année. En mai, le constructeur automobile a officiellement ouvert les réservations de camions Semi, signalant ainsi que les véhicules électriques entreraient bientôt en production. En juin, la société a montré un prototype de semi-remorque livrant les propres superchargeurs de Tesla sur un circuit de Laguna Seca, en Californie. Et il y a quelques semaines, une vidéo a montré l’un des semi-remorques en circulation atteignant la vitesse d’une autoroute en quelques secondes à Siver Springs, dans le Nevada.

Bien que PepsiCo et Tesla n’aient pas fourni beaucoup de détails sur l’événement de livraison, on peut penser qu’il ne sera ouvert qu’aux actionnaires et qu’Elon Musk sera probablement présent.