Qualcomm lance la puce Snapdragon AR2 Gen 1 pour les casques de réalité augmentée

La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) sont restées des plateformes à fort potentiel. Cependant, c’est la réalité virtuelle qui a retenu le plus l’attention de Snapdragon, qui lui a dédié les puces de la série XR. Bien que la société dispose de sa gamme de lunettes AR Smart Viewer Reference, elles étaient alimentées par la série XR.

Cependant, après avoir vu le futur potentiel et la concurrence de Meta, lors de la deuxième journée du Snapdragon Tech Summit, Qualcomm a présenté Snapdragon AR2 Gen 1, dans le cadre de sa gamme de produits de réalité étendue (XR). Selon l’entreprise, il s’agit de la première plateforme de réalité augmentée au monde spécialement conçue pour le casque et destinée à la prochaine génération de lunettes élégantes et très performantes.

L’architecture de traitement distribué multi-puces est combinée à des blocs IP personnalisés qui comprennent un processeur AR, un coprocesseur de réalité augmentée et une plateforme de connectivité.

Le processeur principal occupe une surface de circuit imprimé sur le verre réduite de 40 % (par rapport à la Wireless AR Smart Viewer Reference Design alimentée par la plateforme Snapdragon XR2) et la plateforme globale offre des performances d’intelligence artificielle 2,5 fois supérieures tout en consommant 50 % d’énergie en moins, ce qui permet d’obtenir des lunettes AR qui consomment moins de 1W, a déclaré Qualcomm.

Le Snapdragon AR2 fonctionne de manière dynamique pour distribuer le traitement des données de perception sensibles à la latence directement sur les lunettes et décharge les exigences de traitement de données plus complexes sur un smartphone équipé d’une puce Snapdragon, un PC ou d’autres périphériques hôtes compatibles.

Un meilleur suivi de l’utilisateur et l’environnement

Le processeur AR est optimisé pour une faible latence mouvement-photon tout en prenant en charge jusqu’à 9 caméras simultanées pour la compréhension de l’utilisateur et de l’environnement. Ses capacités de perception améliorées comprennent un moteur d’accélération matérielle dédié qui améliore le suivi et la localisation des mouvements de l’utilisateur, un accélérateur d’IA pour réduire la latence des interactions d’entrée sensibles telles que le suivi de la main ou le 6DoF, et un moteur de reprojection pour une expérience plus fluide.

Le coprocesseur AR agrège les données des caméras et des capteurs et permet le suivi des yeux et l’authentification de l’iris pour un rendu foveated, afin d’optimiser les charges de travail uniquement là où l’utilisateur regarde. Cela permet de réduire la consommation d’énergie.

La plateforme de connectivité utilise le système de connectivité Qualcomm FastConnect 7800 pour débloquer la technologie Wi-Fi 7 la plus rapide au monde et atteindre une latence inférieure à 2 ms entre les lunettes AR et le smartphone ou le périphérique hôte. La prise en charge intégrée de la suite logicielle FastConnect XR 2.0 permet de mieux contrôler les données XR pour améliorer la latence, réduire la gigue et éviter les interférences indésirables.

Écosystème AR

Pour permettre aux développeurs de créer d’incroyables applications de réalité augmentée (AR) sur casque, le Snapdragon AR2 et la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 sont optimisés pour être Snapdragon Spaces Ready.

La plateforme de développement Snapdragon Spaces XR est conçue pour être la base qui ouvrira la voie aux développeurs pour réimaginer le contenu de la réalité augmentée du casque et aider à propulser l’ensemble du marché.

Disponibilité

Bien que la disponibilité des lunettes alimentées par Snapdragon AR2 Gen 1 ne soit pas encore définie, la société s’est associée à une série de constructeurs pour créer leurs propres expériences alimentées par AR2 Gen 1.

Cela inclut des sociétés comme Lenovo, LG, nreal, OPPO, Mi, TCL, et bien d’autres. Selon le constructeur, des expériences de réalité augmentée doivent être en cours de développement et leurs expériences seront soit grand public, soit commerciales. Seul le temps nous dira si nous verrons bientôt des expériences alimentées par le Snapdragon AR 1 Gen 2.

Alors que le développement de la technologie immersive s’étend, des avancées comme le Snapdragon AR2 Gen 1 sont une solution dans la bonne direction. Avec une bonne combinaison de performances et de puissance, la puce est prête à alimenter des expériences de réalité augmentée qui pourraient devenir la norme. Le AR2 Gen 1 devrait également aider à créer des lunettes AR qui, pour une fois, sont enfin minces et ne sont pas un fardeau.