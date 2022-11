Les smartwatches Huawei fonctionnent désormais avec Strava

Récemment, Huawei a annoncé l’intégration des données de Huawei Health à Strava, ce qui signifie que les smartwatches Huawei peuvent désormais exporter leurs données vers un compte Strava et profiter des nombreux avantages de l’application en matière de suivi d’activité et de communauté.

Pour ceux qui l’ignorent, Strava est une application de suivi de la condition physique et de réseaux sociaux conçue pour les coureurs et les cyclistes avec trois fonctionnalités principales : le suivi, la connexion et la compétition. Les utilisateurs peuvent suivre leur forme physique par GPS dans l’application, ou enregistrer leur forme physique manuellement, entre autres fonctionnalités.

Les données personnelles de performances multisports enregistrées sur Huawei Health, ainsi que les activités liées aux itinéraires, peuvent désormais être transférées sur le compte Strava d’un utilisateur. Ainsi, les utilisateurs de Strava peuvent désormais profiter de nombreux attributs communs aux smartwatches Huawei, notamment une longue autonomie, de meilleures données de suivi des performances grâce à la technologie TruSeen et la technologie GNSS double bande multi-système.

La prise en charge de Strava est disponible dans toute l’Europe et est compatible avec tous les produits Huawei, y compris les derniers modèles phares, les montres Huawei Watch GT 3 Pro, GT Runner et Watch D.

Jaime Gonzalo, vice-président des services mobiles grand public pour l’Europe chez Huawei, a déclaré : « Huawei Health continue d’être la plateforme que nous avons choisie pour permettre à nos utilisateurs de wearables de suivre de manière exhaustive leur santé et leur activité physique. Cependant, nous reconnaissons la popularité de Strava, en particulier, sa communauté et ses capacités de partage. Nous sommes ravis d’offrir à nos clients le choix et la flexibilité et de faire découvrir aux utilisateurs de Strava les nombreux avantages de la technologie wearable de Huawei. Nous sommes ravis de faire un nouveau pas en avant, en construisant une forte communauté de santé et de fitness dans le monde entier ».

Vous pouvez vérifier ci-dessous comment synchroniser les données de Huawei Health avec Strava :

Connectez-vous à l’application Huawei Health Cliquez sur « Moi » Faites défiler la page et sélectionnez « Gestion de la confidentialité » Sélectionnez « Partage et autorisation des données » Cliquez sur « Strava » Appuyez sur « Connecter avec Strava »

Vous serez alors dirigé vers le site Web de Strava où vous devrez entrer les détails de votre compte Strava et vous connecter à votre compte.