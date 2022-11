OPPO présente une solution de ray tracing ouverte au Snapdragon Tech Summit 2022

Lors du Snapdragon Tech Summit 2022, OPPO a annoncé le lancement de la première solution de ray tracing ouverte du secteur. Le rendu réaliste sera ainsi possible dans un plus grand nombre d’applications. La plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm Technologies, qui a été annoncée lors de l’événement, fonctionne également avec cette fonctionnalité.

OPPO et Qualcomm Technologies ont développé des outils de test des pilotes de jeux, d’optimisation des shaders et de compilation. OPPO et Qualcomm Technologies ont amélioré les pilotes du PhysRay Engine 2.0 pour la dernière plateforme de smartphone Snapdragon.

Le Variable Rate Shading (VRS) de Qualcomm Technologies est désormais pris en charge par OPPO. Cela permet de s’assurer que PhysRay Engine 2.0 fonctionne bien sur le Snapdragon 8 Gen 2, en améliorant à la fois son apparence et la quantité d’énergie qu’il utilise.

OPPO a créé un jeu de tir à la première personne appelé « Camp Guard » en utilisant 2 000 modèles physiques, 800 000 triangles et 100 textures pour émuler un jeu mobile AAA. Ainsi, Camp Guard fonctionne bien en 720 p à 60 fps pendant 30 minutes sur un smartphone doté du Snapdragon 8 Gen 2 à température ambiante. Les personnages et les objets du jeu réagissent avec précision aux mouvements du modèle et aux angles de caméra du joueur.

Dans la démo en direct, l’ombre d’un soldat camouflé est projetée sur un pétrolier en fonction de son mouvement en temps réel. Avec OPPO Ray Traced Shadow et Alphatest, l’ombre d’un palmier sur un navire pétrolier n’est plus une forme géométrique irrégulière. Le vent et l’angle de la caméra affectent le gradient et la forme.

En plus des éléments à l’écran, des scènes hors caméra peuvent être générées et projetées sur un plan d’eau. Comme le moteur PhysRay de OPPO prend en charge toutes les textures PBR de base, même les balles peuvent interagir avec l’éclairage, ce qui rend les graphismes plus réalistes.

De plus, l’eau rend le ray tracing difficile. Dans la démonstration en direct, les ondulations de la piscine sont plus réalistes, et les rayons du soleil se reflétant sur les ondulations et les marques d’ondulation au fond rendent l’eau plus transparente.

En tant que fabricant de matériel, OPPO a réalisé l’importance du ray tracing et a commencé à rassembler des informations vers 2020. Avant qu’aucun matériel ne puisse le supporter, OPPO a commencé à travailler sur « PhysRay Engine », l’un des premiers systèmes de ray tracing ouverts pour les appareils mobiles.

OPPO a publié PhysRay Engine 1.0, qui était disponible pour les développeurs du monde entier au SIGGRAPH. Le PhysRay Engine 2.0 d’OPPO possède de puissantes fonctionnalités de ray tracing, telles que des effets disponibles uniquement sur les smartphones OPPO, un pipeline de rendu global.

Au cours de la China International Import Expo, OPPO a également établi un partenariat avec le moteur de jeu 3D en temps réel Unity. OPPO a incorporé sa solution de ray tracing dans le moteur de jeu Unity, offrant des graphismes de jeu immersifs et des environnements à haute efficacité.

PhysRay Engine est une solution de ray tracing mobile ouverte, pratique, adaptative et équilibrée pour les développeurs de jeux. OPPO continuera à développer la technologie de ray tracing mobile dans l’espoir de la fusionner avec ColorOS et de la mettre à la disposition des développeurs du monde entier. OPPO souhaite travailler sur cette technologie et étudier le ray tracing mobile avec davantage de partenaires et de développeurs qui partagent ses objectifs.

Le Find X6 sera équipé du Snapdragon 8 Gen 2

Au cours du sommet, OPPO a révélé qu’en tant que partenaire à long terme de Qualcomm Technologies, elle utilisera la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme récemment dévoilée dans ses prochains appareils phares Find X, ce qui permettra aux utilisateurs de mobiles du monde entier de faire un bond en avant dans les expériences de vidéo, de jeu et de connexion.

Les visiteurs du Snapdragon Summit 2022 ont pu voir la technologie de ray tracing dans des démonstrations de jeux en direct, faisant d’OPPO le seul fabricant de smartphones à le faire sur des appareils équipés de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2.

Outre le ray tracing mobile, OPPO a travaillé avec Qualcomm et Google pour améliorer l’IA mobile. Pour la première fois, OPPO a mis en œuvre des récompenses de puissance matérielle dans Google NAS dans le cadre de cette collaboration. En optimisant les algorithmes d’IA en fonction des paramètres de la puce, la mise en œuvre de OPPO réduit la puissance de l’algorithme de détection de cible de 27 % et la latence de 40 %. Ensemble, ces avancées permettront d’enseigner les modèles d’IA plus efficacement et plus rapidement.

Grâce à son approche de marque « Inspiration Ahead », OPPO continuera à s’engager ouvertement avec les leaders de l’industrie tels que Qualcomm Technologies afin d’offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences encore meilleures grâce à des technologies mobiles innovantes.