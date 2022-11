Le OnePlus 11 sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2

Après que OPPO, Motorola et Xiaomi aient confirmé que leurs prochains flagships seront propulsés par la plus récente plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, OnePlus a également fourni quelques détails sur son prochain smartphone haut de gamme.

Une publication Weibo de OnePlus a confirmé que le OnePlus 11 sera également alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2. Cela corrobore les rumeurs passées. Jusqu’à présent, la série OPPO Find X6, le Motorola X40, et le futur Xiaomi 13 sont confirmés pour obtenir le chipset.

Même le prochain iQOO 11 sera un smartphone Snapdragon 8 Gen 2. Il est également confirmé que l’un des smartphones Vivo de la série X90 à venir (peut-être le Vivo X90 Pro+) sera équipé du nouveau chipset.

OnePlus a également révélé que le OnePlus 11 sera livré avec une plateforme mobile ouverte pour le ray tracing. C’est pour le ray tracing basé sur le matériel, qui améliorera les éléments comme les ombres, les reflets, et plus d’un jeu pour des visuels réalistes. Cela sera basé sur les efforts de OPPO pour fournir le ray tracing matériel aux appareils mobiles, en collaboration avec Qualcomm.

Quant aux autres détails, nous avons quelques rumeurs avec nous. Le OnePlus 11 est censé venir avec un design légèrement différent, qui comprendra une énorme bosse de caméra arrière en forme de demi-cercle. Les rendus qui ont fuité ont fait allusion à un écran perforé.

Aucune information sur la date de lancement

Il devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ avec une prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et être livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il pourrait y avoir trois caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. Tout comme son prédécesseur, la marque Hasselblad sera conservée. Le OnePlus 11 est également susceptible d’être soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec le support de la charge rapide de 100 W et d’exécuter Android 13, entre autres choses.

Cependant, il n’y a pas de mot sur la date de lancement du OnePlus 11. Cela pourrait arriver au début de 2023 s’il doit devenir l’un des premiers smartphones Snapdragon 8 Gen 2. Cela dit, nous attendons une confirmation officielle et il est donc préférable d’attendre.