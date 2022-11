Twitter aurait suspendu les inscriptions à Twitter Blue

Le début du mandat d’Elon Musk en tant que propriétaire de Twitter n’a pas été sans heurts ni chaos. Et jusqu’à présent, le chaos dans lequel se trouve actuellement Twitter ne montre aucun signe de relâchement.

Il semble donc approprié que les dernières nouvelles entourant Twitter soient que les inscriptions à l’abonnement Twitter Blue de la plateforme de microblogging, à 8 dollars par mois, aient été suspendues. Vendredi, Forbes a rapporté que les nouvelles inscriptions à l’abonnement Twitter Blue ont apparemment été désactivées, après avoir « vérifié que les utilisateurs n’ont pas été en mesure de s’inscrire au service pendant plus d’une heure », et citant également que l’option d’inscription à Blue sur l’application iOS avait disparu comme preuve supplémentaire de la suspension. The Verge a également noté que certains utilisateurs peuvent encore voir l’option de s’inscrire, mais qu’un message d’erreur s’affiche lors du clic.

La mise à jour de l’abonnement Twitter Blue s’accompagne d’une augmentation de son prix mensuel à 8 dollars et comprend de nouvelles fonctionnalités. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, la plus notable est la coche bleue qui, bien qu’identique à son prédécesseur, le badge de vérification, n’est en fait pas un indicateur que le compte sur lequel il est apposé a été vérifié.

Au lieu de cela, la marque de vérification Twitter Blue est simplement un indicateur que le titulaire du compte a acheté un abonnement Twitter Blue.

Mais lorsque le nouveau Twitter Blue a été lancé il y a deux jours, cette absence de processus de vérification pour les coches bleues nouvellement frappées dans le cadre de l’abonnement Blue, n’a semblé qu’ajouter — vous l’avez deviné — au chaos qui règne autour d’un Twitter déjà en difficulté. Peu après le lancement, les usurpations d’identité de marques vérifiées et d’autres comptes semblaient être partout, avec un exemple mémorable étant une usurpation d’identité du compte Twitter officiel de la société pharmaceutique Eli Lilly and Company, dans lequel le compte imposteur a déclaré que « l’insuline est maintenant gratuite ».

Ce tweet viral a ensuite incité le compte Twitter officiel d’Eli Lilly and Company à tweeter les excuses et la clarification suivantes :

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad. —Eli Lilly and Company (@LillyPad) November 10, 2022

Et dans ce qui semble être une confirmation supplémentaire de la suspension, la directrice de la rédaction de Platformer, Zoë Schiffer, a posté une série de tweets dans lesquels elle a partagé de nouveaux détails sur la suspension par Twitter des inscriptions à Twitter Blue :

NEW: Twitter has suspended the launch of Twitter Blue and is actively trying to stop people from subscribing “to help address impersonation issues,” per an internal note. 1/ —Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 11, 2022

Les tweets suivants de Schiffer font également référence à une annonce publiée sur Slack qui semble clarifier certains aspects de la suspension et une mise à jour apparente du statut de ces badges gris cochés « Officiel » :

The announcement was posted on Slack: “An update on what we did tonight: hid the entry point to Twitter Blue, added the ‘official’ label for ONLY advertisers. Note: here is at least one way for users to sign up for Blue. Legacy Blue users can go to subscriptions and upgrade” 2/ —Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 11, 2022

Twitter has also disabled Blue from being purchased on Apple iOS. 4/4 —Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 11, 2022

Cela ne fait qu’un peu plus de deux semaines que Musk a pris le contrôle de Twitter, et la timeline principale est en pagaille à cause d’imitations et d’un manque de clarté sur la vérification provoquée par une tentative malavisée de générer des revenus, les inscriptions à Twitter Blue sont apparemment suspendues, et les utilisateurs rejoignent d’autres plateformes comme Mastodon en grand nombre.