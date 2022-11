La nouvelle souris Razer Naga est dotée d’une molette de défilement et d’un panneau latéral magnétique

En revanche, la V2 Pro est rechargeable par USB-C et est également compatible avec le nouveau système de charge sans fil de Razer introduit avec la Razer Basilisk V3 Pro. La V2 Hyperspeed et la V2 Pro utilisent également le même capteur optique Focus Pro de 30K DPI et ont un taux d’interrogation de 1000 Hz.

Le Razer Naga V2 Pro, plus cher, au prix de 199.99 euros, reprend le panneau latéral interchangeable caractéristique du Naga, qui vous permet d’interchanger 2, 6 ou 12 boutons macro, ce qui lui donne davantage de flexibilité en fonction du type de jeu auquel vous jouez. 12 boutons peuvent être excessifs lorsque vous jouez à Apex Legends, mais avoir cette option pour moudre tranquillement un MMO comme Final Fantasy XIV ou World of Warcraft est plutôt cool. Bien que le V2 Pro offre la possibilité de choisir le nombre de boutons, elle ne dispose pas de la paire de boutons supplémentaire incluse dans le V2 Hyperspeed, ce qui semble être une omission étrange.