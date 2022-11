La Pixel Watch vient d’hériter de la meilleure fonction de suivi du sommeil de Fitbit

by

L’intégration de Fitbit est au cœur de la Google Pixel Watch, et en tant que telle, elle a reçu un certain nombre de fonctionnalités Fitbit comme les séances d’entraînement, les minutes de zone active et le suivi du sommeil. Cependant, l’une des fonctionnalités flagrantes qui lui a fait défaut est la prise en charge du profil de sommeil de Fitbit Premium. Mais il semble que cela va changer à partir d’aujourd’hui.

Après avoir reçu sa première mise à jour post-lancement, la Pixel Watch offre désormais la meilleure fonction de suivi du sommeil de Fitbit. Tant que vous activez la période d’essai de 6 mois de Fitbit Premium, la Pixel Watch propose des profils de sommeil pour une meilleure compréhension de vos nuits de sommeil.

Fitbit Premium est un service d’abonnement qui donne aux utilisateurs l’accès à certaines des meilleures fonctionnalités de Fitbit, notamment des ventilations détaillées du sommeil, des métriques de santé, des mesures de variabilité de la fréquence cardiaque, et plus encore. L’une des fonctions les plus utiles, en termes d’analyse du sommeil, qui fait partie de Fitbit Premium est Profil de sommeil. Cependant, cette fonctionnalité n’était pas incluse avec la Pixel Watch lors de son lancement.

Fitbit a introduit les profils de sommeil sur un petit nombre de ses appareils au début de l’année. L’idée est assez simple : chaque mois, l’application Fitbit compare vos habitudes de sommeil à celles d’un animal, comme un ours, une tortue, un dauphin ou une girafe. Grâce à cette métaphore, Fitbit peut donner un aperçu de votre sommeil (ou de son absence) et vous encourager à mieux dormir.

Par exemple, une girafe, le type de dormeur le plus courant (22,8 % des utilisateurs), est une personne qui ne dort pas beaucoup, mais qui dort solidement quand elle le fait.

Pour mieux dormir

Selon Google, les clients qui utilisent les profils de sommeil constatent une amélioration de la qualité de leur sommeil. Ce n’est pas très surprenant, car les profils de sommeil peuvent vous aider à comprendre quand vous avez des lacunes dans 10 domaines clés du sommeil, notamment la régularité de l’heure du coucher et la durée du sommeil.

Malheureusement, la dernière mise à jour de la Pixel Watch n’ajoute pas de fonctionnalités comme le suivi automatique des séances d’entraînement ou les notifications de fréquence cardiaque irrégulière. Ces fonctionnalités devraient fonctionner avec le matériel de la Pixel Watch, nous espérons donc qu’elles arriveront à l’avenir.

Si vous avez dormi avec la Pixel Watch pendant plus de 14 nuits (et continuez à dormir avec elle toutes les nuits), vous recevrez votre premier profil de sommeil le 22 novembre. Notez que vous devrez peut-être mettre à jour votre Pixel Watch pour débloquer cette fonctionnalité.