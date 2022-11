Les créanciers de FTX pourraient être plus d’un million, selon le dépôt de bilan

La bourse de crypto-monnaies FTX, vieille de trois ans, est en faillite, et une mise à jour du tribunal déposée le 14 novembre indique que plus d’un million de créanciers sont redevables d’argent dans cette affaire. FTX venait de déposer sa déclaration de faillite le 11 novembre et, à l’époque, pensait que le nombre de créanciers était d’environ 100 000.

Selon les documents judiciaires, FTX était la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, mais une « grave crise de liquidités » a entraîné la nécessité d’une faillite d’urgence. Le cofondateur et PDG Sam Bankman-Fried a démissionné de son rôle à la date du dépôt de la faillite, permettant à un « cadre de restructuration » de prendre sa place. Même la bourse rivale Binance n’a pas voulu accabler FTX. La semaine dernière, elle s’est retirée d’un projet d’acquisition de la société en faillite de Bankman-Fried, invoquant des préoccupations concernant « la mauvaise gestion des fonds des clients et des enquêtes présumées d’agences américaines ».

FTX dit avoir travaillé avec des « dizaines » d’organismes de réglementation au niveau international, fédéral et étatique pour remédier à la faillite, y compris le bureau du procureur des États-Unis, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et la Commodity Futures Commission.

Les personnes qui ont négocié sur FTX sont susceptibles d’être désignées comme des créanciers non garantis. Dans le dépôt, les avocats de la bourse ont déclaré qu’il n’y avait qu’environ 20 créanciers non garantis « importants ». Les dettes administratives et liées aux opérations, telles que les salaires et les fournisseurs, sont généralement réglées avant les créanciers non garantis dans le cadre d’une faillite relevant du chapitre 11 (via l’American Bankruptcy Institute).

L’ascension et la chute éphémères de FTX et de ses 130 sociétés faîtières, ainsi que le plongeon supersonique de Bankman-Fried après avoir perdu 94 % de sa fortune en quelques jours seulement, ne sont pas les seuls tremblements de terre dans le monde de la crypto. La semaine dernière, le marché des crypto-monnaies a quitté le territoire des 1 000 milliards de dollars de valeur marchande, comme le rapporte Forbes, qui affirme que la crise de liquidité autoproclamée de FTX a été le domino qui a amorcé la chute.

D’autres cryptos au plus mal

En dehors des allégations de mauvaise gestion des fonds et de mauvaises pratiques commerciales, FTX n’est pas le seul agent de crypto en mauvaise santé. Au moment du rapport de Forbes, la valeur du Bitcoin et de l’Ethereum a chuté de plus de 15 %. Les deux cryptos ont perdu plus de 60 % de leur valeur depuis le début de l’année 2022. Solana, qui était soutenu par l’ancien PDG de FTX, a également chuté de 12 % lorsque FTX a commencé à s’effilocher. Plus tôt cette année, deux autres grandes plateformes de crypto-monnaies — Voyager et Celsius — se sont également effondrées.

Selon les experts, la fragilité du marché des crypto-monnaies est due à la volatilité de la matière première. Elle n’est pas aussi attrayante que les investissements traditionnels : pas de flux de trésorerie, de dividendes ou d’intérêts, pas d’actifs physiques ou de propriété intellectuelle, pas de multiplication ou de production autre que l’offre et la demande de la crypto-monnaie elle-même.

L’avenir de la crypto-monnaie est flou, selon Forbes. Les traders les plus astucieux et ceux qui investissent le plus de temps peuvent passer d’un navire à l’autre dans l’océan des crypto-monnaies, mais ce marché amorphe peut engloutir les précieux dollars d’investissement du trader moyen ou débutant qui cherche simplement une certaine sécurité passive en dehors du marché boursier.