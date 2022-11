Le nouveau smartphone pliable Honor Magic Vs fait l’objet d’un teasing

2022 a été une année intéressante pour les smartphones pliables. Alors que Samsung a continué à dominer le marché mondial des smartphones pliables avec ses appareils Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, cette année a également vu un afflux constant de smartphones pliables provenant de marques de smartphones chinoises. Parmi les smartphones pliables non-Samsung les plus notables qui ont fait leurs débuts en 2022, citons le Motorola Razr (2022), le Xiaomi Mi Fold 2, le OPPO Find N et le Honor Magic V. Malheureusement, la majorité des marques chinoises ont décidé de ne pas proposer leurs smartphones pliables de première génération aux consommateurs occidentaux. C’est presque comme si ces marques voulaient que le marché pliable occidental mûrisse un peu plus avant de proposer officiellement ces appareils aux consommateurs en dehors de la Chine.

C’est en janvier 2022 que Honor — l’ancienne sous-marque de Huawei — a rejoint le club restreint des marques de smartphones ayant des smartphones pliables dans leur portefeuille. Le premier smartphone pliable de Honor — le Honor Magic V — était un smartphone pliable verticalement. Il partageait son principe de conception de base avec le Galaxy Z Fold et le Xiaomi Mix Fold, même s’il était légèrement plus grand que l’un ou l’autre de ses concurrents, et disposait d’un matériel haut de gamme. Outre l’utilisation de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, il était équipé de trois caméras arrière de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 42 mégapixels. Toutes les variantes du Honor Magic V étaient dotées de 12 Go de RAM, avec deux options de stockage au choix — 256 Go et 512 Go.

Idéalement, Honor devrait lancer un successeur au Honor Magic V en janvier 2023. Cependant, Honor prépare le lancement de son pliable de nouvelle génération — le Honor Magic Vs — plus tard ce mois-ci lors d’un événement le 23 novembre 2022.

Ce mardi, Honor a également présenté les premières images officielles du Honor Magic Vs depuis son compte officiel Weibo.

Au moins sur le plan esthétique, le Honor Magic Vs semble être une mise à jour incrémentale par rapport au Magic V de l’année dernière. Le smartphone est doté d’une caméra arrière d’apparence analogue qui utilise trois lentilles différentes. L’ajout d’une fonctionnalité importante cette fois-ci semble être l’inclusion d’un stylet de type S Pen — qui était absent du modèle de l’année dernière. On ignore pour l’instant si le Honor Magic Vs dispose d’un emplacement dédié pour stocker le stylet.

Une nouvelle charnière

Si le design général du Magic Vs reste inchangé, les images de teasing révèlent une option de couleur supplémentaire, plus premium cette fois-ci. Le bloc de la caméra du smartphone porte également un texte qui indique « Designed by Magic ». Honor affirme également que le Magic Vs comportera plusieurs mises à niveau de son mécanisme de charnière, bien que la société n’ait pas partagé de détails spécifiques sur ce qui a changé.

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, le Honor Magic Vs pourrait utiliser le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, bien qu’il y ait la possibilité que le smartphone obtienne le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm à la place. Honor a réussi à garder le reste des détails entourant le Honor Magic Vs bien masqué. En plus de ce smartphone pliable, Honor est également susceptible de lancer sa gamme Honor 80 lors de l’événement de novembre 2022.