Intel fabrique une puce conçue pour le minage de cryptomonnaies

Misant sur la popularité toujours croissante des cryptomonnaies et le besoin de technologies basées sur la blockchain sur le marché, Intel a annoncé une nouvelle puce de calcul personnalisée pour miner des cryptomonnaies. Il s’agit de la toute première puce axée sur les cryptomonnaies de la société, appelée « Blockchain Accelerator ».

Le Blockchain Accelerator est présenté comme la puce la plus économe en énergie pour les blockchains. Raja M. Koduri, premier vice-président d’Intel et directeur général de l’Accelerated Computing Systems and Graphics Group, a expliqué, dans un article de blog, la nécessité des technologies blockchain alors que nous « entrons dans l’ère des métavers et du Web 3.0 ».

Il est révélé que la société va commencer à apporter sa contribution au développement des technologies blockchain avec une « feuille de route d’accélérateurs à haut rendement énergétique ». L’entreprise a également mentionné qu’elle se concentrera sur la durabilité.

« Intel s’engagera et promouvra un écosystème blockchain ouvert et sécurisé et contribuera à faire progresser cette technologie de manière responsable et durable », écrit Koduri.

Le Blockchain Accelerator sera livré plus tard cette année. Elle a déjà reçu des précommandes pour le chipset de la part de deux entreprises, dont la société fintech Block, détenue par Jack Dorsey, anciennement connue sous le nom de Square, et GRIID Infrastructure. L’entreprise prévoit que ses « innovations en matière de circuits permettront d’obtenir un Blockchain Accelerator dont les performances par watt sont plus de 1000 fois supérieures à celles des GPU classiques pour le minage basé sur SHA-256 ». Pour ceux qui l’ignorent, l’algorithme de hachage SHA-256 est utilisé pour générer du bitcoin et d’autres cryptomonnaies.

Prêt pour l’avenir

En outre, Intel a développé un nouveau groupe de calcul personnalisé au sein de l’unité d’affaires Accelerated Computing Systems and Graphics d’Intel pour fabriquer davantage de puces personnalisées basées sur des technologies comme Blockchain et le supercalculateur.

De plus amples informations sur le chipset seront révélées lors de la conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs, dont le coup d’envoi est prévu plus tard ce mois-ci. Restez donc à l’écoute pour plus de mises à jour sur le tout premier chipset de cryptomonnaies d’Intel.