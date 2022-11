La série Honor 80 sera annoncée le 23 novembre

Honor a déjà confirmé que MagicOS 7.0 sera également présenté lors de l’événement. Le MagicOS 7.0 offrira une expérience IoT intelligente inter-applications, inter-appareils et inter-systèmes, offrant une expérience utilisateur transparente pour différentes plateformes et appareils.

D’après les précédentes rumeurs, la série Honor 80 comprendra le Honor 80 SE, le Honor 80 et le Honor 80 Pro , équipés respectivement des processeurs MediaTek Dimensity 1080, Qualcomm Snapdragon 778G+ et Snapdragon 8+ Gen 1.