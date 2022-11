Un échantillon de la caméra du Galaxy S23 Ultra montre sa comparaison au Pixel 7 Pro

by

Ice Universe, une populaire source, a publié une autre image prise par le Galaxy S23 Ultra, qui n’a pas été dévoilé, pour montrer comment il se compare à son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra, et au dernier smartphone phare de Google, le Pixel 7 Pro.

Il est pratiquement confirmé que le Galaxy S23 Ultra abandonnera le capteur principal de 108 mégapixels du S22 Ultra pour un monstrueux capteur photo de 200 mégapixels avec une plus grande ouverture. Ice avait précédemment publié une comparaison de photos entre le S22 Ultra et le 23 Ultra pour montrer comment les deux capteurs s’empilaient l’un contre l’autre et le S23 Ultra a sans aucun doute produit une image nettement meilleure.

La source est de retour avec une autre comparaison relayée par Notebookcheck, mais cette fois une image du Pixel 7 Pro a également été incluse pour nous donner une meilleure idée de la façon dont le S23 Ultra se mesure aux deux smartphones.

Les trois smartphones ont été utilisés pour prendre une photo de ce qui ressemble à une citrouille et une papaye et Ice a d’abord demandé à ses abonnés quelle photo ils préféraient après avoir zoomé, sans révéler quelle photo avait été prise par quel smartphone. Une écrasante majorité d’utilisateurs a voté pour la première image, qui a été prise par le S23 Ultra.

S’il n’est pas surprenant que le Galaxy S23 Ultra ait fait un meilleur travail que le S22 Ultra, ce qui est plus intéressant, c’est qu’il a mieux préservé les détails fins comme les crêtes et les lignes sur les fruits que le Pixel 7 Pro, qui est l’un des meilleurs photophones.

Un capteur de mégapixels plus élevé a un avantage sur une unité de résolution inférieure comme la caméra principale de 50 mégapixels du Pixel 7 Pro lorsqu’il s’agit de zoom numérique. C’est parce qu’une caméra avec un nombre de mégapixels plus élevé préserve suffisamment de détails pour s’assurer que les pixels individuels ne deviennent pas indiscernables lorsque vous zoomez sur une image.

Galaxy S23 Ultra Galaxy S22 Ultra Pixel 7 Pro

Ainsi, même si le Pixel 7 Pro a perdu face au S23 Ultra dans cette comparaison particulière, il ne montre pas l’image complète, et il reste à voir si les pixels plus petits du capteur de 200 mégapixels du S23 Ultra le feront perdre face aux capteurs avec des pixels plus grands, qui peuvent théoriquement capturer davantage de lumière.

Un capteur de 200 mégapixels très excitant

Indépendamment des résultats du S23 Ultra par rapport à ses concurrents immédiats, le capteur photo de 200 mégapixels semble très excitant et est sûr d’impressionner les amateurs de photos. Ice avait précédemment déclaré qu’il s’agirait de la plus grande amélioration depuis des années.

Les trois autres capteurs resteront inchangés, nous pouvons donc nous attendre à un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3x et un périscope de 10 mégapixels avec zoom 10x.

Selon les rumeurs, le smartphone aura le même écran de 6,8 pouces et la même batterie de 5 000 mAh que le modèle sortant, mais il sera alimenté par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et pourrait comporter une nouvelle caméra frontale. Il y a également une probabilité qu’il soit plus cher que le S22 Ultra.