Voici comment votre iPhone 14 passera ces appels SOS par satellite pour sauver des vies

Apple vient d’annoncer qu’elle mettait en place le SOS d’urgence par satellite sur les modèles d’iPhone 14, même si, pour l’instant, la nouvelle fonction ne sera disponible que pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada.

Selon Apple, le déploiement commencera dans le courant du mois et sera évidemment disponible sur les modèles de dernière génération. Toutefois, il faut savoir que la disponibilité de cette fonctionnalité sera plutôt limitée, car elle est développée en partenariat avec Globalstar spécifiquement pour les deux marchés susmentionnés.

Grâce à Emergency SOS via satellite, les utilisateurs d’iPhone auront accès à la messagerie et aux services d’urgence même en l’absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi.

Cette nouvelle fonctionnalité est le résultat d’un investissement de 450 millions de dollars de l’Advanced Manufacturing Fund d’Apple, et comme prévu, Globalstar reçoit la part du lion dans ce financement.

« Fourni en partenariat avec Globalstar, le service Emergency SOS via satellite d’Apple utilise le spectre des bandes L et S spécialement désigné pour les services mobiles par satellite par le Règlement des radiocommunications de l’UIT. Lorsqu’un utilisateur d’iPhone fait une demande de SOS d’urgence par satellite, le message est reçu par l’un des 24 satellites de Globalstar en orbite terrestre basse, qui se déplace à une vitesse d’environ 16 000 mph. Le satellite envoie ensuite le message à des stations terrestres personnalisées situées à des endroits clés dans le monde entier », explique Apple.

Si aucune couverture Wi-Fi ou cellulaire n’est détectée

Lorsqu’aucune couverture Wi-Fi ou cellulaire n’est détectée, un iPhone 14 peut automatiquement activer la fonction Emergency SOS via satellite. L’écran de chargement affiche des informations sur cette fonctionnalité, expliquant qu’une connexion n’est possible que lorsque les utilisateurs sont à l’extérieur (les bâtiments et les murs peuvent affecter la force du signal satellite), et que les messages prendront plus de temps à être envoyés.

Un bouton de rapport d’urgence est affiché sur l’écran principal, tandis qu’un bouton SOS dans le coin supérieur droit indique quand une connexion à un satellite est disponible.