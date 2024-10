Tesla Cybercab : le robotaxi sans volant ni pédales se dévoile enfin !

Elon Musk a dévoilé le nouveau « Cybercab » autonome de Tesla lors de l’événement « We, Robot » de Tesla, qui s’est tenu sur le terrain de Warner Bros. à Burbank, en Californie. Le robotaxi a été annoncé pour la première fois sur Twitter à peu près au moment où il a été révélé que les plans pour la Model 2, une Tesla plus abordable, ont été annulés. Musk avait initialement déclaré que le robotaxi serait révélé le 8 août, mais cela a finalement été repoussé au 10 octobre.

Tel que décrit par Musk, le Tesla Cybercab sera un véhicule autopiloté de niveau 4. Il n’y a pas de volant ni de pédales, de sorte qu’une personne ne pourrait pas prendre le contrôle physique même si elle le voulait. Cependant, comme il fonctionne avec une prochaine version de la fonction d’assistance à la conduite Full Self-Driving (FSD) de Tesla, les Model 3 et Model Y devraient avoir les mêmes capacités.

Selon Musk, la mise à jour FSD en question sera déployée l’année prochaine, et Tesla s’attend à ce qu’elle fonctionne d’abord au Texas et en Californie.

Le Cybercab lui-même a l’air plutôt élégant, et analogue à ce à quoi la Model 2 allait prétendument ressembler. On y retrouve également des éléments, certes moins polygonaux, du Cybertruck, ainsi qu’un ensemble sportif de portes papillon. À l’intérieur, en plus des deux sièges (avec porte-gobelets), il y a un seul écran tactile central. Il se recharge sans fil par induction.

Il y avait 20 Cybercab sur le site, a déclaré Musk, on peut donc supposer qu’il existe au moins 20 prototypes à ce jour. Musk a également dévoilé un « Robovan » capable de transporter jusqu’à 20 personnes ou de transporter des marchandises dans des zones densément peuplées ; le grand véhicule impressionnant pourrait également être utilisé comme magasin mobile ou camion alimentaire, a-t-il été suggéré.

Un prix de taxi le plus bas du marché ?

En termes de coût, Musk a estimé que les taxis actuels coûtent environ un dollar par kilomètre de transport, alors que le Cybercab coûterait environ 20 cents par kilomètre au niveau de base, et 30 à 40 une fois que les taxes et autres coûts sont pris en compte. Le « Robovan » est encore moins cher, puisqu’il ne coûte que 0,10 dollar, vraisemblablement par passager et par kilomètre.

Tout cela semble bien sur le papier, mais si l’on en croit d’autres projets de robotaxis et l’expérience de Tesla en matière de FSD, les choses ne seront pas aussi simples.

Les robotaxis ont connu quelques problèmes

Waymo s’est avéré être un moyen de transport plutôt sûr. Les premiers millions de kilomètres parcourus n’ont donné lieu qu’à deux « accidents » complets et 18 « événements de contact mineurs », dont plus de la moitié sont imputables à 100 % à un humain. Les humains en question ont réussi à heurter un véhicule Waymo alors qu’il était à l’arrêt. Cependant, tous les accidents de Waymo n’ont pas été liés à des humains. En juin 2024, l’un des véhicules de l’entreprise a heurté un poteau téléphonique alors qu’il allait chercher un passager. Il a également été révélé que la NHTSA enquêtait sur Waymo pour plus de 24 incidents qui comprenaient des violations du code de la route et des accidents.

Les systèmes de conduite autonome de Tesla ont également connu leurs propres problèmes, dont l’un a provoqué un carambolage de plusieurs voitures sur le Bay Bridge de San Francisco le jour où la version bêta de la FSD a été mise en service. Plusieurs autres accidents ont été signalés, ce qui a finalement conduit à un « rappel » qui a affecté deux millions de véhicules Tesla.

Où et quand pouvez-vous voir le robotaxi de Tesla en action ?

Comme pour la plupart des véhicules autonomes, la législation s’avère être l’un des plus grands obstacles que les entreprises comme Tesla devront surmonter. La majorité des règles relatives aux véhicules, et pas seulement les réglementations sur la conduite autonome, sont du ressort des assemblées législatives des différents États américains. Chaque État américain aura donc ses propres règles spécifiques que les entreprises devront respecter.

Actuellement, 21 des 50 États autorisent les véhicules à conduite autonome dans une certaine mesure et 7 de ces États – la Floride, la Géorgie, le Nevada, la Caroline du Nord, le Dakota du Nord, l’Utah et la Virginie-Occidentale – n’exigent pas qu’un conducteur titulaire d’un permis de conduire soit assis sur le siège du conducteur si le véhicule est un véhicule personnel à conduite autonome de niveau 4 ou de niveau 5.

À moins qu’une nouvelle législation ne soit introduite au cours des deux prochaines années, certains États, dont la Californie et le Texas, où la FSD qui alimente le robotaxi de Tesla sera initialement lancée, exigeront probablement la présence d’une personne sur le siège du conducteur, même lorsque la voiture fonctionne de manière autonome. Dans certaines régions, les règles sont légèrement différentes pour le robo-taxi. Par exemple, la Californie s’en remet aux gouvernements locaux pour décider s’ils peuvent ou non opérer.

En Europe, la question ne se pose même pas. Les véhicules autonomes (niveaux 3 et 4) sont actuellement en phase de test et devraient entrer sur le marché entre 2020 et 2030 alors que les véhicules entièrement automatisés arriveront à partir de 2030.

La promesse de prix est bonne, mais Tesla peut-elle tenir ses promesses ?

En l’état actuel des choses, le Cybercab sera limité à 7 États au maximum et, selon Musk, il sera initialement lancé dans deux États seulement.

Au-delà des zones où les robotaxis sont actuellement légaux, il y a des zones où les entreprises elles-mêmes pensent que les véhicules peuvent fonctionner en toute sécurité. Pour Waymo, qui est sans doute l’opérateur de véhicules à conduite autonome le plus établi, cela se limite à « certaines parties » de San Francisco, Phoenix, Los Angeles et Austin.

En ce qui concerne le Cybercab de Tesla, vous n’en verrez probablement pas avant un certain temps. Musk a déclaré que son entreprise commencerait la production de son robotaxi en 2026 ou « avant 2027, disons-le comme ça ». Musk lui-même a fait part de son optimisme en ce qui concerne les délais de production, et tous ceux qui ont suivi le Cybertruck – qui n’est arrivé sur les routes que des années après la promesse initiale du PDG de Tesla – savent qu’il faut s’attendre à des retards.

Musk affirme que le véhicule sera disponible à la vente et coûtera moins de 30 000 dollars ; le PDG de Tesla envisage que les gens gèrent des flottes de 20 à 30 véhicules comme des « bergers » gèrent des troupeaux de moutons. La plus grande question est de savoir si le constructeur automobile – qui n’a pas encore sorti de voiture à moins de 30 000 dollars de toute son histoire – peut réellement y parvenir, même s’il parvient à naviguer non seulement sur les routes publiques en toute sécurité, mais aussi dans la législation sur les véhicules autonomes. Comme pour tout ce qui concerne Tesla, il vaut mieux prendre tout ce qui concerne le prix et la production avec une grande pincée de sel.

La présentation du Cybercab est disponible si vous voulez y jeter un coup d’œil :