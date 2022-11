Microsoft pourrait tester des ajouts dans le menu de déconnexion de Windows 11

Le concept des publicités dans Windows a toujours été assez controversé, notamment parce que de nombreux utilisateurs pensent qu’une fois qu’ils ont payé pour un produit, Microsoft n’a pas le droit de les spammer avec des publicités. Bien qu’il s’agisse d’une approche totalement erronée, puisque les utilisateurs paient en fait pour le droit d’utiliser Windows (et non pour posséder le logiciel), les publicités n’ont jamais été bien accueillies de toute façon.

Mais, il semble que cela ne dérange pas Microsoft. Le géant du logiciel expérimente maintenant une nouvelle idée qui risque fort d’alimenter la frustration de sa communauté d’utilisateurs.

En effet, Microsoft semble tester de nouvelles publicités dans Windows 11, cette fois dans le menu de déconnexion. En d’autres termes, lorsque vous cliquez sur le menu Démarrer pour accéder aux commandes de la session utilisateur, vous voyez maintenant une publicité OneDrive qui ne se sent pas nécessairement chez elle à cet endroit.

« Sauvegardez vos fichiers », indique la publicité, qui invite les utilisateurs à se rendre sur OneDrive pour déplacer les données essentielles vers le cloud. Cette option est listée aux côtés des contrôles essentiels de Windows, comme le verrouillage de l’appareil, la déconnexion et la modification des paramètres du compte.

Windows 11 a commencé à afficher des publicités dans de plus en plus d’éléments du système d’exploitation (SE). Microsoft affiche déjà des publicités dans l’explorateur de fichiers, le menu Démarrer et Wordpad. Selon BleepingComputer, la société semble effectuer un test A/B concernant les publicités.

Ces publicités ont été repérées pour la première fois par Albacore, un fan de Windows. Le fait que BleepingComputer n’ait pas pu reproduire l’expérience d’Albacore semble indiquer que l’entreprise est toujours en train de tester pour voir comment les publicités seront reçues.

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI 😭 pic.twitter.com/ZsQGmkntDS

—Albacore (@thebookisclosed) November 6, 2022