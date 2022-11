Fitbit et Google travailleraient au développement d’un wearable pour enfants. Selon un rapport exclusif de Business Insider, deux employés connaissant bien l’appareil, dont le nom de code est Project Eleven — une référence au personnage de Stranger Things — ont déclaré qu’il était conçu pour « aider les enfants plus âgés à établir des relations saines avec leurs smartphones et les réseaux sociaux ».

L’appareil serait équipé de fonctions de sécurité pour les parents, notamment une connectivité cellulaire et GPS pour leur permettre de contacter et de localiser leurs enfants sans avoir besoin d’un smartphone. Les employés ont également déclaré que le Project Eleven a été prototypé avec et sans écran, et que de nouveaux bracelets leur seraient envoyés chaque mois dans le cadre d’un service d’abonnement.

Anil Sabharwal, vice-président des projets spéciaux de l’équipe Fitbit basée en Australie, dirige le développement du Project Eleven. Le wearable devrait être lancé en 2024, mais les employés ont déclaré que la fenêtre de lancement et les plans de celui-ci sont susceptibles de changer.

L’année dernière, Fitbit travaillait sur un smartphone conçu pour les enfants et les personnes âgées qui aurait été doté d’une connectivité cellulaire et d’une caméra, mais il a été abandonné en raison de la fusion avec Google, ainsi que de problèmes techniques et logistiques.

Meta a tenté de développer la smartwatch Facebook, qui était également conçue avec une caméra, mais le projet a été abandonné en juin dernier pour des raisons financières.

Ce serait une excellente chose

Le wearable pour enfants le plus proches que Fitbit ait développé est le Ace 3, qui encourageait les enfants âgés de 6 à 12 ans à s’engager dans une activité physique, avec l’objectif d’atteindre 60 minutes actives quotidiennes et 250 pas par heure. Il les incitait également à bouger après être restés assis pendant 50 minutes toutes les heures, tout comme l’Apple Watch.

Un wearable qui aide les gens à gérer leur smartphone et leur utilisation des réseaux sociaux, sans parler des enfants, n’a jamais été commercialisé, et on peut espérer que ce produit se concrétisera. Les enfants doivent apprendre à équilibrer leur vie numérique et leur vie réelle.