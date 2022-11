Vous ne pouvez plus revenir à l’ancienne version de Gmail

Au début de l’année, Google a introduit une nouvelle apparence pour l’application Web Gmail, avec une nouvelle barre latérale, des boutons plus grands et d’autres modifications. Vous pouviez toujours choisir de ne pas utiliser l’ancien design, mais cela change maintenant.

Google a confirmé que le nouveau design de Gmail « deviendra l’expérience standard de Gmail », sans possibilité de revenir à l’ancien design (également appelé « vue originale »).

Le nouveau design est activé pour tout le monde depuis le 8 novembre, mais le changement ne sera pas effectif pour certains comptes avant fin novembre 2022 ou début décembre.

La version de Gmail mise à jour se veut être un portail pour toutes les plateformes de communication et les outils de productivité de Google. Google Chat, Spaces et Meet sont accessibles depuis la barre latérale gauche, où se trouve également un bouton Nouveau message plus grand. Comme auparavant, la barre latérale droite comporte des raccourcis vers Google Agenda, Tasks et d’autres applications. Google a également arrondi la plupart des coins, modifié les options de couleur et supprimé l’ancien Google Hangouts de la barre latérale.

Si vous trouvez ces boutons supplémentaires gênants, vous pouvez désactiver Meet et Chat dans le menu Paramètres. Cela vous évite de voir la barre latérale supplémentaire et vous laisse avec un écran plus simple pour Gmail.

Pas un changement radical

La dernière incarnation de Gmail n’est pas un changement radical par rapport au précédent aspect, de sorte que le changement forcé ne devrait pas provoquer de tollé général. Cependant, quelques plaintes ont été formulées lors de son lancement, notamment de la part de personnes qui n’appréciaient pas les boutons Chat et Spaces toujours visibles alors qu’elles n’utilisaient aucun de ces produits.

J’utilise la nouvelle présentation depuis un certain temps déjà et, honnêtement, je ne me vois pas revenir à l’ancienne. Il a fallu un peu de temps pour s’y habituer, mais elle est beaucoup plus moderne et, une fois que j’ai désactivé les options des applications supplémentaires, on a l’impression de retrouver l’ancien Gmail.