Les lunettes AR avancées d’Apple pourraient ne pas arriver avant 2026

Selon certaines informations, Apple ne devrait plus annoncer de nouveaux Mac dotés d’une puce Apple Silicon pour le reste de l’année. En l’absence de nouveaux Mac à l’horizon 2022, la gamme de produits d’Apple est « fixée » pour le reste de l’année, selon le PDG de la société, Tim Cook. Désormais, tous les regards sont tournés vers 2023.

Apple a lancé de nombreux nouveaux produits en 2022, notamment un MacBook Air entièrement redessiné, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, de nouveaux iPad, l’Apple Watch Ultra, etc. L’un des produits absents de la liste des annonces d’Apple pour 2022 est le casque AR/VR de la société, dont on parle depuis longtemps et qui est en cours de développement depuis plusieurs années.

Le développement du casque d’Apple, qui pourrait s’appeler « Apple Reality Pro », s’est accéléré l’année dernière, et Apple devrait finalement dévoiler le casque l’année prochaine après de multiples retards. Selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, une source fiable pour les informations liées à la chaîne d’approvisionnement, Apple annoncera le casque dans quelques mois lors d’un événement en janvier 2023.

Le casque sera la plus grande annonce de produit d’Apple depuis l’Apple Watch originale, Apple pourrait donc décider de consacrer un événement entier au casque plutôt que de l’inclure dans un autre événement, comme la WWDC.

Alors que l’on s’attend à ce qu’Apple lance un casque de réalité augmentée/réalité virtuelle dès l’année prochaine, les lunettes de réalité augmentée plus avancées de la société pourraient être retardées.

Des « problèmes de conception »

Tim Cook d’Apple est un grand partisan de la réalité augmentée (RA), estimant même qu’elle est supérieure à la réalité virtuelle (RV). La société devrait annoncer un casque de RA/RV plus traditionnel dans les mois à venir. Cependant, les fans et les analystes attendent avec impatience les lunettes AR plus avancées d’Apple, qui auront des applications beaucoup plus larges.

Selon Haitong International Tech Research Jeff Pu, dans un courriel adressé à MarketWatch, des « problèmes de conception » pourraient avoir repoussé les lunettes de réalité augmentée d’Apple à 2026, deux ans après la date initialement prévue de 2024.

« Nous nous attendons maintenant à ce que les AR Glass soient repoussées à 2025-2026, en raison de problèmes de conception », a-t-il déclaré dans l’e-mail.