Voici la Garmin Instinct Crossover, une montre de sport avec des fonctionnalités « hybrides »

Alors que les smartwatches robustes existent depuis… à peu près aussi longtemps que les smartwatches « traditionnelles », visant non seulement à suivre votre style de vie active, mais aussi à enrichir vos aventures en exploitant les dernières technologies (wearables), la catégorie de produits reçoit sans aucun doute une attention « grand public » inhabituelle maintenant que l’Apple Watch Ultra est là.

Bien sûr, comme tout « iDevice » de première génération, ce nouveau produit musclé à l’autonomie « extra-longue » n’est pas parfait, ce qui permet à Garmin d’attirer l’attention et de séduire un public plus large que jamais avec des produits comme la Instinct 2 et la toute nouvelle Garmin Instinct Crossover.

La Instinct Crossover, compatible avec Android et iOS, semble avoir été discrètement lancée récemment sur un certain nombre de marchés dans le monde. En France, la smartwatch « hybride » coûte 549,99 euros dans une « édition standard » disponible en « Noire » et en « Bleue granit », avec des versions graphite et « bleu marée » Solar qui coûtent 50 euros de plus par pièce et une Tactical Edition revêtue d’une teinte noire qui ne vous coûtera que 599,99 euros (avec une charge solaire également prise en charge).

Puisque ces prix ne sont évidemment pas comparables au prix normal de l’Apple Watch Series 8 (au moins dans un modèle d’entrée de gamme en aluminium avec GPS uniquement), il est tout à fait logique d’opposer cette chose à la robuste Apple Watch Ultra. Mais encore une fois, ce n’est pas vraiment une comparaison juste non plus étant donné que la Instinct Crossover arbore un écran monochrome relativement modeste (selon les normes des smartwatches grand public) avec une résolution de 176 x 176 pixels.

De manière quelque peu ironique, ce composant est annoncé comme étant « haute résolution », ce qui est une description exacte si l’on considère la nouvelle smartwatch adaptée aux activités de plein air à travers un objectif hybride.

L’écran numérique est associé à des aiguilles de montre analogique luminescentes, lumineuses, faciles à lire et « incroyablement fiables » pour réunir le meilleur des deux mondes, aidant la Instinct Crossover à ressembler à une montre traditionnelle (plus ou moins) tout en fournissant des informations précieuses, des notifications et des alertes à partir d’un smartphone connecté, et peut-être plus important encore, en maximisant l’autonomie de la batterie.

Une gros autonomie

Jusqu’à 25 heures en « mode GPS » (31 heures avec la charge solaire), ce qui peut ne pas sembler très impressionnant… jusqu’à ce que vous entendiez toutes les autres déclarations de Garmin sur l’endurance de la batterie. Plus précisément, jusqu’à 28 jours (ou 70 jours avec le solaire) en « mode montre intelligente » et jusqu’à 71 jours (soit deux mois !) en « mode montre économiseur de batterie », ce qui peut passer à un classement « illimité » si l’on tient également compte de la fonctionnalité de charge solaire pour laquelle, rappelez-vous, vous devrez payer un supplément.

Sans surprise, la Instinct Crossover est également extrêmement robuste, survivante non seulement à une immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur de 100 mètres avec facilité, mais aussi à des conditions météorologiques extrêmes et à divers chocs, y compris vraisemblablement des chutes sur des surfaces dures.

En plus de la connectivité GPS autonome, la liste exhaustive des capteurs comprend également un altimètre barométrique, une boussole, un thermomètre, un moniteur de saturation en oxygène dans le sang et un moniteur de fréquence cardiaque, sans oublier la prise en charge de Glonass et Galileo garantissant un suivi fiable de l’activité, même dans les endroits les plus reculés que vous pouvez imaginer, ainsi qu’un suivi approfondi du sommeil et une surveillance de l’énergie dite « batterie du corps ».

En bref, vous obtiendrez tout ce dont vous pourriez avoir besoin du point de vue du suivi de la santé et de la forme physique, ainsi qu’un design indéniablement élégant et ingénieux et une excellente autonomie pour votre argent, ce qui rend cette proposition de valeur plutôt irrésistible, du moins pour certains fans de dispositifs portables robustes.