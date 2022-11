Certains utilisateurs de Twitter n’auront pas à payer pour le badge « Vérifié »

Quel que soit votre sentiment sur certains changements, l’idée de payer 8 dollars par mois pour conserver un badge vérifié que vous avez reçu gratuitement à l’origine est moins attrayante — et cela pourrait expliquer une exception importante révélée dans un document récemment divulgué. En supposant que l’information soit exacte et que Twitter ne change pas d’avis dans un avenir proche, il semble que les actuels utilisateurs vérifiés pourront conserver leurs coches même s’ils refusent de payer pour les obtenir .

Le plan d’abonnement à Twitter Blue , et plus particulièrement la façon dont Elon Musk prévoit d’y associer le badge vérifié, s’est avéré impopulaire auprès de nombreuses personnes.