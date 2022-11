Twitter pourrait retarder les changements de badges vérifiés en raison des élections aux États-Unis

Le plus grand changement qu’Elon Musk a l’intention d’apporter à Twitter concerne la façon dont les emblématiques badges bleus (certification) de la plateforme sont distribués.

Mais, ce changement pourrait être retardé en raison d’un événement majeur survenu aux États-Unis. Jusqu’à présent, obtenir une vérification était un long processus qui ne pouvait être entrepris que par des personnes que Twitter considérait comme ayant une certaine importance. La plupart des badges étaient attribués à des célébrités, des journalistes, des hommes politiques et des entreprises notables. La coche bleue servait à prouver que le compte appartenait effectivement à la personne qui tweetait à partir de celui-ci, la logique étant que les tweets authentiques étaient plus faciles à repérer. Si quelqu’un créait un compte avec un nom, une biographie et une photo de profil analogues à ceux d’une personne comme Elon Musk, les utilisateurs pourraient rapidement déterminer que les tweets envoyés par ce compte ne proviennent pas de Musk lui-même, en raison de l’absence de la coche vérifiée.

Lorsque les plans de Musk prendront effet, la coche deviendra beaucoup plus courante. Bientôt, toute personne payant 7,99 dollars par mois pour un abonnement à Twitter Blue verra la coche ajoutée à son compte, ainsi que quelques autres avantages. Les comptes vérifiés verront leurs tweets privilégiés par rapport à ceux envoyés par des membres non vérifiés, verront moins de publicités et apparaîtront plus haut dans les recherches. Certains propriétaires de comptes vérifiés se sont prononcés contre ce projet, notamment l’auteur de romans d’horreur Stephen King, qui a menacé de quitter le site si le projet était mis en œuvre.

Musk affirme que le nouveau système fournira au site des revenus essentiels tout en réduisant le nombre de bots et de comptes trolls. Le nouveau système de coche semble devoir être mis en place prochainement, mais il pourrait faire l’objet d’un nouveau report en raison d’un événement majeur du calendrier américain.

Le lancement du nouveau Twitter Blue pourrait être retardé jusqu’à ce que les élections de mi-mandat de mardi soient passées.

Musk pense que c’est la bonne stratégie

L’influence des réseaux sociaux sur les élections, notamment en ce qui concerne la propagation des conspirations et de la désinformation, a été un sujet de discussion majeur ces dernières années. Selon le New York Times, plusieurs employés et utilisateurs se sont inquiétés du fait qu’une modification du système de vérification pourrait causer des problèmes avant les élections. En fait, les trolls pourraient acheter un badge et modifier leur compte pour ressembler à un journaliste, un politicien ou un représentant de parti. Le compte pourrait alors être utilisé pour diffuser de fausses informations ou donner une mauvaise image d’une personne avant le vote décisif.

Apparemment, les personnes en charge du projet sont d’accord avec cette évaluation, un responsable ayant prétendument déclaré dans un message interne sur Slack : « Nous avons pris la décision de déplacer le lancement de cette version au 9 novembre, après les élections ». En ce qui concerne les futures élections, Musk a précédemment déclaré que les comptes vérifiés qui abusent de leur statut en diffusant de fausses informations ou en prétendant être quelqu’un qu’ils ne sont pas verront leurs coches supprimées. Selon le nouveau propriétaire de Twitter, la logique derrière cette revendication est que les comptes de robots et de trolls sont actuellement gratuits à créer, de sorte que le fait de facturer des frais pour chaque compte les fera sortir du marché. Même avec ce retard, la nouvelle version de Twitter Blue devrait être lancée cette semaine.