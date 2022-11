Twitter lance son abonnement Blue à 7,99 dollars pour avoir la coche bleue

Les plans de Twitter Blue d’Elon Musk viennent de faire un grand pas en avant. L’homme le plus riche du monde parle depuis longtemps d’apporter des changements majeurs au réseau social, et ces changements se mettent rapidement en place après l’acquisition de la société fin octobre.

Après les teasers, Twitter a commencé à déployer de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés à Twitter Blue, notamment la vérification des comptes à cocher Blue à 7,99 dollars par mois. L’entreprise a mis à jour son application iOS qui indique qu’elle teste et apporte des changements en temps réel. Ces fonctionnalités sont encore limitées aux États-Unis, au Canada, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Cependant, Elon Musk a confirmé que Twitter Blue sera également déployé sur d’autres marchés dans moins d’un mois. Il a déjà précisé que le prix sera ajusté par pays en fonction de la parité de pouvoir d’achat. Pour rappel, l’abonnement Twitter Blue a été lancé l’année dernière pour 2,99 dollars/mois, mais il a été porté à 4,99 dollars/mois en juillet.

Néanmoins, le nouvel abonnement Twitter Blue n’est pas encore disponible. Esther Crawford, chef de produit chez Twitter, a confirmé qu’il n’est pas disponible pour le moment, mais indique que certains utilisateurs « peuvent nous voir faire des mises à jour parce que nous testons et poussons les changements en temps réel ».

The new Blue isn’t live yet—the sprint to our launch continues but some folks may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time. The Twitter team is legendary. 🫡 New Blue … coming soon! https://t.co/ewTSTjx3t7

—Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 5, 2022