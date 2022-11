Diablo 4 serait prêt à être lancé en avril 2023

Après l’annonce désastreuse et le mauvais accueil du public de « Diablo : Immortal », les fans de « Diablo » pourraient voir la sortie du prochain volet de la franchise classique dès avril 2023, selon The XboxEra Podcast.

D’après les détails révélés dans le podcast, Blizzard serait prêt à sortir « Diablo 4 », ainsi qu’une nouvelle bande-annonce de lancement flashy, lors d’une grande campagne de marketing aux Game Awards 2022, qui débuteront le 8 décembre 2022. Bien que le prix ne soit pas clair, les précommandes pourraient avoir lieu dans quelques semaines seulement.

« Diablo 4 » revient aux racines de la série en tant que RPG fantastique sombre, évitant les graphismes trop caricaturaux de son prédécesseur, Diablo 3, en faveur d’une esthétique plus réaliste, grinçante et sanglante. « Diablo 4 » plonge les joueurs dans l’immense monde ouvert de Sanctuaire, après que Lilith, créatrice du sanctuaire et fille du mal, soit revenue pour semer le chaos.

Si l’on en croit le trailer de présentation du gameplay, le jeu plaira aux fans inconditionnels du genre ARPG et ne sera pas pour les âmes sensibles. La bande-annonce mentionne également la richesse des options de personnalisation des personnages, la diversité des classes et un monde où vos choix et vos actions ont des conséquences à long terme.

Les précommandes devraient être lancées en décembre et les livraisons pourraient commencer dès avril 2023, à condition que le jeu ne soit pas retardé, comme cela arrive de plus en plus souvent dans l’industrie du jeu vidéo.

Une bêta ouverte en février 2023

De plus, les animateurs du XboxEra Podcast indiquent que « Diablo 4 » disposera également d’une bêta ouverte à partir de février 2023, ce qui donnera peut-être aux joueurs impatients une chance d’entrer dans le jeu plus tôt.

Il n’y a pas encore d’informations officielles sur les prix — on peut s’attendre à des détails lors des Game Awards 2022 — mais les précédentes mises à jour trimestrielles de Blizzard indiquent qu’il s’agira d’un jeu assez onéreux, ce qui signifie qu’il sera vendu entre 50 et 70 euros, ce qui est typique pour un jeu AAA. Selon Blizzard, le jeu sortira sur PlayStation 4 et PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.